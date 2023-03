Ansvarsfraskrivelse fra Arbeiderpartiet

I 2015 sa Raymond Johansen at eiendomsskatten skulle økes for å prioritere eldreomsorgen. Realiteten er en helt annen. Byrådet i Oslo tok i fjor inn hele 1,9 milliarder kroner i usosial eiendomsskatt fra innbyggerne. Det er langt mer enn de har brukt på å styrke eldreomsorgen.

Derfor er det ganske absurd når Henrik Dahl Jacobsen anklager FrP for å ha en visjonsløs eldrepolitikk.

Under Arbeiderpartiets ledelse i Oslo kommune gjennom snart åtte år er det store utfordringer i eldreomsorgen. Arbeiderpartiet har vært mer opptatt av å rekommunalisere noen av de beste sykehjemmene i Oslo, fremfor å sikre gode og trygge tjenester. Det er ikke til å komme utenom at Jacobsens parti i Oslo har vært mer opptatt av hvem som driver tjenestene, enn at tjenestene er gode. Det burde bekymre enhver velger.

Vi i Fremskrittspartiet mener at de beste tjenestene skapes i samspill mellom offentlige, ideelle og kommersielle aktører. Det er ikke et mål i seg selv for oss at sykehjem skal privatiseres, men vi er opptatt av sunn konkurranse i tjenestene og at det skal være mulig å etablere tilbud også utenom det offentlige uten at politikerne skal stå i veien. Det viktigste er gode tjenester til de som trenger det.

I Oslo er det ikke gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser siden 2018. Det betyr at vi har lite oversikt over hvordan brukere og deres nærmeste pårørende opplever tjenestetilbudet i Oslo. Dette er bekymringsfullt.

Jacobsen mener at «et handlekraftig AP i byråd har vist ledelse» i møte med de alvorlige avsløringene om forholdene ved Ullern helsehus, og i eldreomsorgen gjennom Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører». Det er i beste fall misvisende.

Tidligere helsebyråd Robert Steen, varslet i november at det skulle gjennomføres en ekstern gjennomgang av byens helsehus. Anbudet om å gjennomføre granskningen ble ikke lagt ut på anbud før 5. januar, og det anslås at man skal ha en kontrakt på plass i løpet av mars. Rapporten skal være klar i juni.

I tillegg har det blitt bestemt at det skal gjennomføres en gransking i Oslo av om eldre i hjemmetjenesten får i seg nok mat, etter Brennpunkt-avsløringene. Denne granskingen skal ikke påbegynnes før til høsten. Det er en trenering av oppgaver som burde vært gjennomført mye raskere, for å sikre forsvarlige tjenester.

Det er også uttrykt bekymring de siste årene for om terskelen for å få sykehjemsplass i Oslo er for høy. Jeg tror nok det var mange med meg som så historien til Lilly på 90 år, i Brennpunkt-dokumentaren på NRK og var sjokkerte over at hun hadde fått avslag på sykehjemsplass. Det var åpenbart at hun ikke burde bodd hjemme, og ikke fikk tjenestene hun burde fått. Når Lilly fikk avslag på sin sykehjemssøknad kan man spørre seg hvor mange andre det er som sitter i samme situasjon.

Fremfor å skjønnmale situasjonen i Oslo og komme med usaklige angrep på FrP, bør heller Jacobsen og Arbeiderpartiet erkjenne at det fortsatt er en lang vei å gå for å sikre gode og verdige tjenester for eldre i Oslo. Det er tross alt Arbeiderpartiet som har sittet med makten og styrt Oslo de siste åtte årene, nå er det på tide at de tar ansvar.

