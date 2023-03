Tidenes sentralisering av beredskap

Med en statsråd fra Senterpartiet i Forsvarsdepartementet gjennomføres nå en historisk sentralisering av forsvarsberedskapen vår. Forsyningslagrene som i dag sikrer tilgang til militært materiell over hele landet skal nå samles i to store lagre, ett på Østlandet og ett i Nord-Norge.

Med dette reduseres beredskapen og Forsvarets Logistikk Organisasjons (FLO) evne til å levere kritisk materiell til de operative avdelingene radikalt, spesielt i krise og krig. Erfaringene fra Ukraina viser med all mulig tydelighet hvor viktig det er å spre forsyningene utover, i stedet for å samle alt i få store bombemål.

Frode Larsen er vara hovedtillitsvalgt i Parat forsvar. (Privat)

Til alt overmål tillater Forsvarsdepartementet denne sentraliseringen å skje – i strid med egne retningslinjer for lokalisering og sentralisering av statlige arbeidsplasser. En av forfatterne bak innlegget (Frode Larsen), er selv gruppeleder for nettopp Senterpartiet i Askøy, og er svært skuffet over eget parti i denne saken.

Ja, vi gikk til valg på å bygge og bedre beredskapen i Norge. Og til å begynne med var Forsvarsdepartementet på ballen og sendte ut to skriv, der det ble gjort helt klart at ingen tiltak skulle iverksettes i denne saken før slik behandling i regjeringen hadde skjedd. Men deretter ble det helt stille fra departementet.

Johan Hovde, leder i Parat forsvar (Ulrik Øen Johnsen/Parat)

Forsvarsstaben gjennomfører nå sitt såkalte «Moderniserings- og effektiviseringsprogram» (M&E) i stort tempo. Ansatte over hele landet sitter i omstillingssamtaler med arbeidsgiver og frykter for sine arbeidsplasser. Samtidig ser Forsvarsdepartementet fullstendig bort fra det faktum at deres krav om politisk behandling ignoreres av Forsvarsstaben.

Forsvarsstaben dekker seg bak et forbehold i retningslinjene som sier at dette kravet ikke gjelder for operative militære avdelinger.

Fra arbeidsgivers side er det blitt vist til at Forsvarets Logistikk Organisasjon er en slik operativ avdeling, og at man derfor ikke trenger å behandle saken politisk. Det er svært få som mener at denne organisasjonen er en operativ avdeling, noe ledelsen i organisasjonen selv har avkreftet at er tilfelle.

Vi har en klar forventning om at forsvarsministeren nå kommer på banen og stopper denne galskapen fra å bli gjennomført.

Saken er vel heller at Senterpartiet her blir tvunget til å gjennomføre tidenes sentralisering av forsvarsevne, og velger å se bort fra at deres eget departements retningslinjer blir brutt. Som senterpartist håper jeg at dette er alenegang fra en forsvarsstab som agerer utenfor politisk kontroll.

Vi har en klar forventning om at forsvarsministeren nå kommer på banen og stopper denne galskapen fra å bli gjennomført. I dag svekker vi forsvarsevnen ved å sentralisere dagens forsyningslagre, slik Senterpartiet i posisjon nå er i ferd med å gjennomføre.

[ Kjell Werner: Nato-sjefen kom til sine egne ]

[ Dagsavisen mener: Alvorlig for Forsvaret ]