Hvem hjelper når krisehjelpen er i krise?

Mental Helse og Kirkens SOS drifter landets største hjelpetjenester for personer i krise eller selvmordsfare. Nå er det vi som trenger krisehjelp.

Våre tjenester er til for å gi veiledning, omsorg og hjelp i situasjoner som ofte er uutholdelige. Vi får stadig tilbakemeldinger om at vi redder liv og er til stor nytte for mange i hverdagen. Flere ganger henviser både fastlegen og andre helsetjenester til oss.

Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse. (Privat)

De siste årene har det skjedd noe: Samtalene blir lenger. Temaene mer alvorlige og flere snakker om selvmord. Samtalene er mer akutte enn tidligere. Hver dag må politiet hjelpe oss å avverge aktive forsøk på selvmord. Med økende ventetid er vi redd at flere liv går tapt mens de venter på svar.

Det første pandemiåret fikk våre organisasjoner 7,5 millioner hver fra regjeringen som følge av en ekstraordinær pågang i forbindelse med Ari Behn sin bortgang og pandemitiltakene. Ekstramidlene bidro til at vi kunne svare en stor andel av pandemiårets 500.000 henvendelser.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS. (Privat)

I fjor økte det til 700.000 henvendelser. Vi lever med krig i Europa og mange sliter med økonomien. Bare de to første månedene i år har vi hatt en enorm pågang.

Tross denne økte pågangen, har regjeringen besluttet å fjerne våre øremerkede midler. Dette er en avgjørelse vi både kan forstå og tilgi, men realiteten er at vi trolig vil få mye mindre midler til å drifte våre tjenester fremover. Og regjeringen ser ikke ut til å forstå konsekvensene.

Når vi må nedbemanne er det de mest sårbare som rammes. Det er de som bruker våre tjenester for å forebygge mot psykiske helseplager. Som heller vil snakke med oss, enn med fastlegen.

Kanskje det er noen av de mange som venter på behandling? Vår største bekymring er å ikke være der for de som står i akutt fare for å ta sitt liv.

Samtalene er mer akutte enn tidligere. Hver dag må politiet hjelpe oss å avverge aktive forsøk på selvmord.

Våre tjenester er nå på et nivå hvor vi bare kan besvare en tredjedel av de som ringer oss. To av tre kommer ikke igjennom. Og mange har stått i kø så lenge at samtaletiden går til å unnskylde oss. De fleste alminnelige kundesentre har bedre tilgjengelighet.

Tenk om to av tre ikke fikk kontakt med fastlegen sin? Eller at to av tre ikke kunne delta på fritidsaktiviteter? To av tre kunne ikke fortelle noen om dagen sin. To av tre fikk ikke tilgang på livreddende helsehjelp.

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no

I 2020 viste både Mental Helse og Kirkens SOS at ved å bruke mer penger på våre tjenester fikk vi besvart flere henvendelser, samtidig som vi kunne nå ut til nye målgrupper. Blant annet har vi etablert chattetjenester som flere hundre unge bruker, hver dag.

Så langt i 2023 driver vi våre tjenester på luft og kjærlighet. Snart kommer vedtaket om at vi trolig må kutte i vår tilgjengelighet.

Vi forstår at det skal forventes mer av alle i tiden fremover. Det gjør bare ubeskrivelig vondt å vite at to av tre som står i krise ikke hadde noen å snakke med fordi vi skulle ha lav rente og mindre inflasjon.

