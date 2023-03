Er det Nav som har skylda?

Før jeg nylig fylte 67 år, fikk jeg et hyggelig brev fra Nav. Det fikk meg imidlertid til å tenke på om Nav har noe av skylda for at en del med offentlig tjenestepensjon, inklusive en tidligere statsråd og en økonomiprofessor, er blitt lurt av det samme Nav?

Det er en kjent sak at mange offentlig ansatte som har stått i jobb til 72 eller 73 år har mistet hele tjenestepensjonen, fordi de tok ut folketrygden ved 67 år. Dette er den såkalte samordningsfella.

Tar du ut folketrygden ved 67 år og fortsetter i jobb, vil ikke folketrygden øke, men tjenestepensjonen vil bli mindre jo lenger du står i jobb, til slutt er den samordnet bort. Her ligger fella.

Venter du med å ta ut folketrygden, øker imidlertid denne og pensjonen ved 73 år blir god, selv om tjenestepensjonen er samordnet bort i dette tilfellet også.

Stortinget har behandlet spørsmålet under forskjellige regjeringer. Nå sist i forbindelse med et privat lovforslag, dok. 8:53. Men de store partiene skyver fortsatt problemet foran seg, selv om innrømmelsene nå sitter litt løsere. Denne gangen er det regjeringens oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling som skal utrede spørsmålet og bedre arbeidsinsentivene.

Tilbake til brevet fra Nav. Nav har allerede gitt meg et saksnummer, og på første linje står det «Du har frem til nå ikke tatt ut alderspensjon», og de gjør meg oppmerksom på at jeg «har rett til å ta ut alderspensjon fra folketrygden». Så følger to sider med praktisk informasjon i klart og godt språk, men ingen advarsler!

Kjære Nav Familie- og pensjonsytelser Steinkjer: Offentlig ansatte utgjør en tredel av alle arbeidstakere i landet. Ikke lur dem opp i stry ved å forlede dem til å tro at uttak av folketrygden ved 67 år er uproblematisk hvis du har tenkt å stå videre i arbeid. Utstyr brevene til oss gamlinger med en klar advarsel hvis vi har offentlig tjenestepensjon.

Hva bør Stortinget gjøre for de som ennå noen år er på den gamle bruttoordningen i offentlig sektor? Tjenestepensjonen bør samordnes ved 67 år for de som jobber lenger enn dette. Det vil gi offentlig ansatte høyere folketrygd jo lenger de står i arbeid. Offentlig sektor trenger arbeidskraften.

For ordens skyld: Jeg tar ikke ut folketrygden før jeg går av. Det har vært Unios råd til medlemmene siden Stortinget vedtok samordningsfella i 2010 mot arbeidstakerorganisasjonenes protester.

