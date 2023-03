Nei, Østmarka trenger ikke nasjonalpark

I et innlegg i Dagsavisen 12. februar svarer leder i Østmarkas Venner, Helga Gunnarsdóttir, meg på et innlegg i samme avis 5. februar. Gunnarsdóttir deler ut karakteristikker som «fake news», «desinformasjon», «dikter opp skremmebilder» og «ren fantasi».

Jeg synes ikke det er hensiktsmessig å fortsette debatten på denne måten.

Høringsuttalelsene fra for eksempel Oslo kommune og Rausjømarka vel tar utgangspunkt i statsforvalterens fredningsforslag. De viser fram de punktene jeg nevner i mitt innlegg fra 5. februar. For eksempel må Oslo kommune ha dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for å felle London-grana.

Også Markarådet, som er satt sammen av alle brukere av Oslomarka, er skeptiske til verneforslag.

Gunnarsdóttir skriver at «markaloven er bra nok for skogeiere og eventuelle andre som liker flatehogst og svære skogsbilveier, men for naturen og friluftslivet har loven åpenbare mangler.»

I Østmarka er det i stort tre skogeiere. Oslo kommune, Nordre Follo kommune og Losby gods. De to første har sagt seg villig til å avgi sine skoger til en nasjonalpark, altså avstå fra hogst.

Markaloven har som formål å fremme friluftsliv og naturopplevelse. Den er en stor seier for vern av skogområdene nær Oslo, den verner marka mot utbygging og sikrer områdene for framtidige generasjoner.

Hvis barskogvern er viktigst, har naturmangfoldloven et annet og mer presist verktøy enn nasjonalpark: naturreservat. Det er allerede naturreservater i Østmarka i dag. Det er mulig å utvide disse.

Å opprette nasjonalpark er å skyte spurv med kanon. En nasjonalpark vil gripe inn i mange flere forhold enn det en ønsker å verne.

Det vil gjøre det vanskeligere å anlegge og vedlikeholde skiløyper.

De aller fleste vannene i Østmarka er demmet opp. Vedlikehold av demningene blir mer komplisert, og umulig i forhold til opplevelsen av uberørt natur.

Kraftgatene, som formelt sett ikke blir en del av nasjonalparken, er store menneskelige inngrep, og deler opp området.

Ingen annen nasjonalpark i Norge har i nærheten av så mange hytter og hus innenfor sine grenser.

Nasjonalparker skal opprettes for å ta vare på store naturområder som er upåvirket av menneskelig virksomhet. Det er ikke Østmarka. Området som er foreslått som nasjonalpark er verken sammenhengende eller uten påvirkning av menneskelig virksomhet. Tvert imot, den bynære Østmarka er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet over generasjoner.

Det er ingen fare for flatehogst og skogsbilveier i Østmarka.

Utredninger viser at økt turisttrafikk er en forutsetning for å få det samfunnsøkonomiske regnskapet til å gå i pluss.

Østmarka er et av Norges mest brukte skogsområder. Det er nærskogen til de tettest befolkete områdene i Norge. Det skal legges til rette for opp mot 100.000 flere besøkende til Østmarka i måneden i sommermånedene.

Gunnarsdóttirs alternativ vil legge til rette for stor turisttrafikk inn i området. Det er uforståelig for meg, og det motsatte av vern.

