Kampen mot familievold må styrkes

NKVTS har nylig lagt frem en undersøkelse som avdekker at flere unge kvinner utsettes for alvorlig partnervold, og blant dem under 29 år har det vært en dobling av kvinner som sier at de har blitt voldtatt sammenliknet med undersøkelsen i 2014. Hele én av ti norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partneren eller ekspartneren, ifølge rapporten.

For kvinner var den vanligste utøveren av voldtekt ved makt og tvang partner eller ekspartner.

På oppdrag fra Menon Economics har forskere analysert de samfunnsmessige kostnadene av vold i nære relasjoner. Den nye rapporten viser at familievold kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. Dette er svært alvorlige tall, og er et stort folkehelseproblem.

Svært mange berøres av vold i nære relasjoner, selv om den største kostnaden bæres av de som er utsatt for volden.

Svært mange berøres av vold i nære relasjoner, selv om den største kostnaden bæres av de som er utsatt for volden. Bak disse tallene står det mange kvinner, menn og barn som er utsatt for økt risiko for blant annet psykiske helseplager – som angst, depresjon og PTSD. Det er økt risiko for utenforskap og det er for mange tilfeller som ikke anmeldes. Ofte kan man være avhengig av andre enn ofrene for å avdekke dette.

De høye tallene betyr at vi alle på en eller annen måte er i kontakt med personer som lever i svært vanskelige situasjoner. Innsatsen på dette feltet er lite prioritert, også i forhold til de enorme konsekvensene for enkeltmennesker, familier og samfunnet.

De siste fem årene har stadig færre personer anmeldt vold i nære relasjoner. Det er bekymringsfullt. Kanskje kan det handle om at enkelte har mindre tillit til rettsvesenet, eller at sakene er så belastende. Det er i alle fall store mørketall, og dette må tas tak i.

I fjor kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk av myndighetenes innsats mot denne typen lovbrudd. De anslo at mellom 75.000 og 150.000 personer årlig blir utsatt for denne typen vold, men at myndighetene svikter i innsatsen og at det er en risiko for at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger.

Det trengs et løft både nasjonalt og lokalt for å forebygge vold i nære relasjoner. Vi må jobbe for å øke forebyggingen, senke terskelen for å oppsøke helsehjelp, få flere saker fremmet for retten, og fjerne tabuer.

Vi må ta inn over oss at virkeligheten er urovekkende, og at man er nødt til å gjøre noe. Det gjenstår konkret å se innsatsen til regjeringen ved justisminister Mehl.

Vi har ingen tid eller personer å miste.

[ «Anne» ble truet med kniv av kjæresten: – Etterpå falt jeg bare sammen ]

[ Stortinget har vedtatt å øke innsatsen mot partnervold og partnerdrap ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen