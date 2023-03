Atomkraft er løsningen

Det er to bakenforliggende grunner til at jeg som psykolog går inn i debatten. Den første er at jeg allerede i 1961 holdt foredrag om atomkraft på videregående, dernest er jeg svært opptatt av natur og forurensning.

Skal vi bevare den norske naturen og naturressursene samt bidra til et bedre klima på jorden, så trenger vi mye mer kraft som ikke forurenser. Da er atomkraft løsningen. Norge kan ikke kjøpe atomkraft fra andre og ikke lage det selv. Det er hykleri.

Det er også blitt påstått at Norge ikke har kompetanse innen atomenergi. Dette er fullstendig feil. Halden-reaktoren, som ble ferdig i 1958, var den første reaktoren i verden som brukte tungtvann for å regulere varmen fra uranspaltningen.

Reaktoren på Kjeller kom i bruk i 1967, og bidro til grunnleggende forskning innen fysikk, kreftforskning og fornybar energi samt atomnedrustning. De ble lagt ned i henholdsvis 2018 og 2019.

Situasjonen på kloden er alvorlig, og vi må bidra til at ytterligere forurensning stoppes. Det skjer ikke med symbolske handlinger. Skal vi satse på vindkraft slik at det monner, vil Norge og havet utenfor se ut som en nålepute. Naturødeleggelsene ved vindmøller er enorme, de dreper blant annet storfugl og trekkfugl og skremmer reinen.

Det er ikke håp for kloden hvis vi ikke går over til atomkraft. De små dryppene som kommer fra solenergi er vel og bra, men det hjelper så lite.

Angsten for ikke å være politisk korrekt må ikke ta overhånd. Ulykkene i Russland og Japan må ikke skremme oss. Anleggene var gamle og i Japan tålte de ikke en tsunami.

Mange politikere har uttalt at andre må gjerne bygge atomkraftverk, bare ikke vi. Ingen ønsker å be Finland stoppe utviklingen av atomenergi, for den vil vi gjerne kjøpe.

Mange har også lagt det meste av skylden på Russland og Putin for energikrisen. Men husk at prisene gikk kraftig opp før krigen i Ukraina startet. Puslete symbolhandlinger hjelper dessverre ikke andre enn en selv.

