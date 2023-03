Svar til Fjeld og Ribu: Det er ingen motsetning her, alt er viktig

I sin kronikk «Bør arbeidslivet sykmeldes?», tar forfatterne Sara Skilbred Fjeld og Erika Ribu blant annet for seg noen av våre uttalelser til TV2-programmet God Morgen Norge 3. februar.

«Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig, nemlig å vurdere både hva vi kan gjøre privat for å mestre hverdagen, og hva som kan gjøres strukturelt for at arbeidslivet skal bli mer humant», skriver de.

Nettopp: Man kan både arbeide for strukturelle tiltak som kan bedre forhold i arbeidslivet, også for å endre egne arbeidsvaner som kan gjøre arbeidet lettere, samt arbeide for «emosjonell mestring», som vi kaller det, altså måten man «tar det på».

Det er ingen motsetning her, alt er viktig. I programmet God Morgen Norge var det ikke tid til å utdype dette, men vi er enige i at strukturelle forhold i arbeidslivet er viktig å fokusere på.

I appen Mestre Arbeid har vi fokus på alle disse aspektene.