Kvinner skal være fri mot vold og voldtekter

Vold i nære relasjoner kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. Det er noen få dager til 8. mars og kvinnedagen har aldri vært viktigere.

Jeg skal gå i tog for kvinner som har opplevd vold og voldtekter for å vise min støtte. Skal vi få til en varig endring må alle engasjere seg. Vold mot kvinner og voldtekt av kvinner er ikke en utfordring som oppsto i går – dette har vært et problem i alle år.

En fersk rapport viser at én av fem kvinner er blitt voldtatt og at volden mot kvinner øker. Jeg blir sint og lei meg av rapporten, men overraska? Nei. Til det har jeg møtt altfor mange kvinner i vårt langstrakte land, med altfor mange historier om overgrep og voldtekt. Og som kvinne; nei, jeg er ikke overraska.

Arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er noe av det absolutt viktigste for Arbeiderpartiet. Derfor vedtok vi i Arbeiderpartiets stortingsgruppe en lang liste med krav til opptrappingsplanen som Justis- og beredskapsdepartementet skal legge fram senere i år.

Dette temaet må angripes helhetlig og med hele samfunnet som verktøykasse:

FOREBYGGING: Det kreves kompetanse- og holdningsarbeid langs hele førstelinje. Holdninger skapes ikke i et vakuum.

UTDANNING: Er vold i nære relasjoner et tema i alle våre profesjonsutdanninger? Og hvordan kan vi kurse de som allerede er i førstelinja i dag? Vi må styrke utdanningene og sørge for videreutdanning til de som trenger det.

HELSEHJELP: Når altfor mange i helsevesenet ikke varsler om det de vet er helseskader som følge av vold, har vi et stort problem. Enten det er fordi de ikke har kunnskap eller ikke tør. Avvergingsplikten, den individuelle plikten, må praktiseres i mye større grad.

POLITIET: Oppklaringsprosenten må økes, og politiet må lære seg å bruke de virkemidlene de har og om nødvendige få flere.

STRAFF: Heller enn å snakke om strengere straff, må vi snakke om straff som virker. Hva er vitsen hvis du soner en dom for seksuallovbrudd som ikke gir deg den nødvendige rehabiliteringen du trenger?

Vold mot kvinner og voldtekt av kvinner er et samfunnsproblem, et folkehelseproblem, et likestillingsproblem, brudd på menneskerettigheter og alvorlig kriminalitet. Det må behandles deretter. Voldtektsutvalget som regjeringen nettopp har nedsatt og som skal være ferdige med sitt arbeid i januar 2024 har et viktig arbeid foran seg – og de får nok å jobbe med.

Helt til slutt: Opptrappingsplanen som regjeringen legger fram senere i år må være helhetlig, ambisiøs, konkret, kunnskapsbasert og finansiert. Det forventer jeg. Planen må gi folk tro og håp om at vi er et skritt nærmere et samfunn der vi kvinner er skånet for vold og voldtekt.

Vi må komme et skritt nærmere et samfunn der kvinner er frie.

