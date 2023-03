Grunnleggende forskjellig oppfatning av kunnskap

Det er en grunnleggende forskjell mellom Høyres og vårt syn på skolen. Vi mener vi må snu hvordan vi ser på kunnskap fra å handle nesten utelukkende om de teoretiske ferdighetene til å åpne like mye for de praktiske. Vi mener at man ikke løser noe med mer tester, og vi tror fellesskolen er det beste for oss alle.

Høyre sin resirkulerte skolepolitikk baserer seg på helt andre ideer om hvordan skolen burde være. Nicolai Østeby fra Unge Høyre omtaler dette som spinn, men det er mest av alt et dårlig forsøk på unngå den reelle, politiske uenigheten.

Håkon Einarsve, sentralstyremedlem i AUF. (Johannes Kiese/AUF)

At skolen skal vurderes etter prestasjonsnivået i de teoretiske fagene er et premiss som har fått lov til å dominere altfor lenge. Det er viktig, men det gir ikke det hele bildet når vi skal vurdere skolen og eleven. Likevel er det dette vi bruker mest tid på i skolen nå.

At dette er feilslått politikk ble også støttet opp om av utvalget for kvalitetsutvikling i skolen, som i sin delrapport om dagens nivå av prøver, sa at det var altfor mye og ikke hensiktsmessig. Blant annet fordi det vier for mye fokus på teoretiske ferdigheter, ikke danning eller generell mestring. Jeg ser ikke hvordan Høyre sin reform, blant annet med en bachelor på ungdomsskolen og enda en nasjonal prøve i engelsk, ønsker å gjøre noe med dette.

Derfor er det derimot bra at regjeringen sier de vil endre på de nasjonale prøvene i dialog med elevene selv, og vektlegge praktiske ferdigheter tydeligere i alle fag og vurderinger. Da kan vi kanskje klare å snu fokuset fra at teoretiske ferdigheter er det aller viktigste, til at alle elever får lov til å mestre, uavhengig av om det er mest i praktiske eller mest i teoretiske ferdigheter.

En annen forskjell mellom høyresidens og vårt syn på skolen, er at vi mener man gjør det best i fellesskap. Når Høyre åpner for private profilskoler på ungdomsskolenivå, legger man opp til et system hvor fellesskolen bygges ned.

Vi mener at alle er tjent med å gå på en skole med ulike folk, i stedet for å ha en skole for praktisk arbeid og en for teoretisk – eller en for de med råd til å gå privatskoler og en for de som velger den offentlige. At Høyre ser annerledes på det kom tydelig fram under deres styring, hvor det i snitt ble åpnet en ny privatskole nesten hver eneste måned. Det sterke fellesskapet vi har i Norge, starter i skolen. Da trenger vi heller en styrking av fellesskolen.

Høyre fortsetter altså med å være seg selv lik med en reform med mer testing og nedbygging av fellesskolen. Vi har derimot stoppet privatiseringen av skolen, startet arbeidet med å gjøre skolen mer tillitsstyrt, og satt ned et elevpanel som skal bidra til en ungdomsskolemelding.

Så vil vi i AUF jobbe for at man går lenger i å styrke de praktiske ferdighetene – men felles har vi en forståelse av hvordan praktiske ferdigheter må sidestilles med de teoretiske og av at vi skal ha verdens beste fellesskole. Det er en grunnleggende forskjell fra Høyre.

