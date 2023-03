En verden uten atomvåpen er mulig

Det er ti år siden Oslo-konferansen om atomvåpens humanitære konsekvenser pustet nytt liv i bevegelsen mot atomvåpen. Atomtrusselen kjennes mer prekær enn på lenge, men troen på en verden uten atomvåpen slukner ikke.

Den 4. og 5. mars 2013 inviterte Utenriksdepartementet til den første av tre konferanser om atomvåpens humanitære konsekvenser. Konferansene banet vei for FNs atomvåpenforbud, en ny og livskraftig vending innenfor nedrustningsarbeidet.

Nesten halvparten av FNs 193 medlemsland har til nå signert forbudsavtalen, og dermed tatt et klart standpunkt mot atomvåpenstatenes uttalte og implisitte trusler om gjensidig utslettelse.

FNs forbudsavtale setter ord på atomvåpenbevegelsens fremste mål: Å fjerne kjernefysiske våpen fra jordens overflate.

Forbudsavtalen setter ord på atomvåpenbevegelsens fremste mål: Å fjerne kjernefysiske våpen fra jordens overflate. Går det an å beholde troen på en slik visjon, mens Russland fortsetter sin invasjonskrig mot Ukraina og den siste gjenværende bilaterale nedrustningsavtalen står for fall?

Knut Mork Skagen er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og nestleder i Norske leger mot atomvåpen. (Privat)

Det er mulig, og det er viktigere enn noensinne. Da den kalde krigen og atomvåpenkappløpet sto på som verst, fremsto en evig ond sirkel av stadig flere og større våpen som uunngåelig. Men da Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov møttes i Reykjavik i 1986 var total gjensidig avskaffelse av kjernefysiske våpen et alternativ som de drøftet i fullt alvor.

Det er vanskelig å se for seg når en slik mulighet kommer igjen, men det betyr ikke at den aldri kommer. Vi må gjøre alt i vår makt for å berede grunnen for at atomvåpenstatene kan ta et modigere og klokere valg neste gang de setter seg ved forhandlingsbordet.

Derfor lever FNs atomvåpenforbud i beste velgående, og derfor inviterer Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen i år til nye møter i Oslo, 10 år etter UD-konferansen i 2013. Parlamentarikere fra flere land samles på Stortinget for samtaler om hvordan de kan holde trykket mot atomvåpenstatene oppe, mens sivilsamfunnet samles over to dager på Sentralen for å utveksle kunnskap og erfaring.

Vi kan, og skal, fjerne atomvåpen fra jordens overflate.

[ Kutter kraftig i atomnedrustning: – Uklokt og uansvarlig ]

[ Nord-Korea viste fram atomvåpen i militærparade ]