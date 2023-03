En grønn og rettferdig handel

Det er svært gledelig at Dagsavisen på lederplass 2. mars, er enige i at vi må ha en aktiv stat for å få på plass den grønne industriutviklingen Norge og verden sårt trenger. Likevel dras det fram en utdatert skepsis til å utfordre et frihandelssystem som har ført til tap av arbeidsplasser og industridød i vest, og rovdrift på folk og natur i resten av verden.

Frihandelen har gitt sikkerhet gjennom samarbeid mellom land, men har også gitt oss usikkerhet i avhengighet av utenlandske verdikjeder som belager seg på å levere «just in time».

Frihandelssystemet har ført til at handel er blitt et mål i seg selv, heller enn et middel for å oppnå sosial og miljømessig bærekraft. I stedet blir enhver ressurs en utbyttbar vare som sendes verden over. Om det så betyr å eksportere nesten like mye vaffelkjeks som en importerer (slik Storbritannia gjorde i 2007). Eller at drikkevannsreserver kan kjøpes opp av Coca-Cola, puttes i flasker og selges tilbake til befolkningen i India, mens drikkevannsreservene forurenses.

Mer prekært er at frihandelsavtalene har innskrenket lands rom til å vedta politikk for å blant annet ivareta natur og arbeideres rettigheter på eget kulturelt og geografisk grunnlag. I tiår har demokratiske prosesser blitt utfordret av frihandelsavtaler handlet frem bak lukkede dører.

Det har også gitt utfordringer i gjennomføringen av den grønne omstillingen. I 2012 gikk USA til sak i WTO mot India etter indiske myndigheter la inn krav om bruk av nasjonalt produserte solceller og moduler. I tillegg tilbød India subsidier til aktører som brukte indiskproduserte produkter, heller enn importerte. Høres det kjent ut?

I den amerikanske omstillingspakken – for det er ikke en hjelpepakke til et kriserammet næringsliv vi snakker om her, slik Dagsavisen fremstiller det, det er en omstillingspakke for et miljø i krise – ligger det nettopp ordninger og krav som USA har nektet land å ta i bruk tidligere. Blir teknologien produsert og satt sammen i USA utløser dette bonusstøtte, betaler selskapene en minimum gjennomsnittslønn får de enda mer støtte. Høres dette også kjent ut?

Norsk oljeindustri er nettopp resultatet av en slik målrettet næringspolitikk som stilte krav til utenlandske investeringer og tjenesteleverandører. I oppbyggingen av industrien krevde vi blant annet lokalt innhold, teknologioverføring, lokalt ansatte og ilandføring. Slike krav har i senere tid ikke vært mulig å stille for flere land under frihandelssystemet.

Verden har forandret seg siden frihandelsystemets inntog. Vi står ovenfor andre problemstillinger nå som WTO og andre frihandelsavtaler ikke svarer på. Det betyr at regelverk og kravlister må skrotes, forbedres og plukkes opp igjen fra hylla. Det handler om sikkerhet, beredskap og bærekraft.

Vi er tjent med å ha et multilateralt handelsregelverk. Men land må kunne stille krav til lokal produksjon og støtte viktige næringer som bidrar til rettferdig og grønn omstilling. Vi skal ikke ha en allianse for Europa og USA, hvor vi får stille kravene vi ønsker mens andre saksøkes for lignende krav. Tvert imot skal vi åpne opp regelverket til å ikke være definert av næringslivets interesser, men de næringspolitiske interessene. Det betyr både at India må kunne få innføre subsidier til fattige bønder og at arbeidere får trygge rammer i den grønne industriutviklingen.

[ «Kjøper du deg en cappuccino på vei til jobb, er sjansen stor for at bonden som har dyrket frem kaffebønnene kun får én prosent av hva du betaler» ]

[ Dagsavisen mener: Verden er i voldsom endring. Norge trenger bedre handelsavtaler med EU ]