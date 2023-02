Når blir det kvinners tur?

I dagens Norge er det mange som tør å si at vi lever i et likestilt samfunn, at menn og kvinner har kommet like langt, og har de samme mulighetene.

Det tar seg fint ut på papir og i statistikker, men hvor langt er vi egentlig kommet når kvinnehelse har sekundær prioritet og det kuttes i fødselsomsorgen?

Sania Aliza Shabir er styremedlem i Østensjø SV. (Privat)

Hvor fint er det på papiret om kvinnehelse er et av de områdene innen medisin med minst forskning og hvor det mangler mest kunnskap?

Vi vet i dag at 10 % av kvinner lider av endometriose og 15 % av PCOS. Begge er sykdommer som påvirker kvinners reproduktive helse, allmenntilstand og daglige funksjon. Det fører med seg smerte og vansker.

Selv i den moderne byen Oslo, der vi har godt etablerte velferdsordninger, planlegges det å kutte 101 årsverk ved fødeavdelingene.

Fortsatt er det slik at det tar årevis med klaging og legetimer før kvinner får disse diagnosene. Årsakene til disse lidelsene er lite forsket på, og behandlingsalternativer er nærmest ikke eksisterende.

Menopause er noe alle kvinner går gjennom, og det er en tilstand som påvirker selv hjerte og beinhelse. Selv i 2023 finnes det minimal forskning på hvordan hormonelle endringer i kroppen kan påvirke kvinners risiko for sykdommer, og på hvordan man skal håndtere symptomer.

De færreste har hørt om begrepet vulvodyni, dette til tross for at det anslås at opp mot 15 % av kvinner lider av uforklarte smerter i vulva. Heller ikke med for sykdommen kjenner man til årsaker, og det finnes ingen spesifikk behandling.

Ikke minst legges det opp til omfattende kutt ved kvinneklinikken, der man kan få tilgang på mange viktige tilbud relatert til kvinnehelse – og som også er Norges største fødeavdeling.

Kvinner i dag fortjener en helsetjeneste som vet hva som kreves for å ivareta deres helse. Det trengs forandring, og vi kan ikke la mer tid gå tapt. Vi trenger en bredere medisinsk kompetanse, og et sterkere helsetilbud, ikke flere svekkelser.

Ingen kvinner skal måtte ta kampen alene, vi må sammen stå sterke og stille krav om et bedre helsetilbud!

