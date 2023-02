Lederskap i møte med en aldrende befolkning

Historiene som har kommet frem om helsehusene har opprørt mange. Det vi har sett beskriver hendelser som vi ikke skal ha i omsorgstjenestene i Oslo. Dette er mennesker i en sårbar situasjon, og ofte med et komplekst sykdomsbilde. Målet må være at pasienter som kommer fra sykehusene og trenger et opphold på helsehus, skal bli møtt på en skikkelig måte.

De skal ha trygghet for at de blir tatt vare på og at de får den behandlingen de trenger. Jeg har derfor varslet om at jeg vil legge frem en sak om organiseringen av helsehusene til behandling i bystyret i løpet av våren.

Marthe Scharning Lund (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo. (Oslo kommune/Sturlason)

Tryggheten for helsa vår er noe av det aller viktigste vi som samfunn må sikre. Velferdsstaten Norge har bakgrunn i en grunnleggende samfunnskontrakt. Vi skal alle bidra inn til felleskapet når vi har mulighet til det, også skal fellesskapet stille opp for oss når vi trenger det. Dette er utgangspunktet for byrådet når vil styrke helse- og omsorgstjenestene våre for å møte den utviklinga som vi ser fremover.

Vi blir stadig eldre. På 1970-tallet var nordmenn pensjonister i 7 år i snitt. Nå er vi pensjonister i 24 år, og denne utviklingen fortsetter. Det betyr at mange av oss lever lange og gode liv, og det er bra. Det er selve adelsmerket ved velferdsstaten vår. Men fordi vi lever lenger vil mange av oss også bli sykere mot slutten av livet. Den utviklingen står vi midt i nå. Med en aldrende befolkning så må vi sikre oss helsetjenester som er rigget for den veksten. Vi skal ikke lenger snakke om at vi blir stadig eldre som en teoretisk øvelse, men begynne å handle etter den virkeligheten vi står i.

Det er utfordrende at personer med ulikt sykdomsbilde bor på samme avdeling.

Samhandlingsformen som ble vedtatt for over ti år siden, forsøkte nettopp å svare på endringene i demografien og gjøre samarbeidet mellom sykehusene og kommunen bedre. For oss i Oslo har et av verktøyene for å få til dette vært helsehusene våre. Derfor må vi sikre at helsehusene er organisert på en slik måte at det skaper trygghet for pasientene våre, at vi sikrer at vi har rett kompetanse, og at samarbeidet og kommunikasjonen mellom sykehusene og helsehusene er så god som mulig, til det beste for pasienten. Dette er et arbeid vi i kommunene må ha fokus på, men det må også nasjonale myndigheter. Derfor er jeg glad for at regjeringen har varslet at det kommer en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan i løpet av året.

Det er allerede blitt bevilget 3,8 millioner kroner i strakstiltak på Ullern helsehus i desember og 17 millioner kroner til alle helsehusene nå i januar. Tilbakemeldingene så langt er at tiltakene har hatt effekt, og at flere pårørende opplever at kvaliteten i tjenestene er blitt bedre. Likevel mener jeg at det er behov for å se på organiseringen av helsehusene slik at vi møter både det akutte behovet vi ser i dag, men også rigger oss for utfordringene som kommer.

Tjenestene som leveres på helsehusene er mer komplekse enn da helsehusene ble opprettet i 2015. Det er utfordrende at personer med ulikt sykdomsbilde bor på samme avdeling. Som et eksempel kan jeg nevne alvorlig syke som bor på rom ved siden av personer med demenssykdommer og som vandrer. Hvordan organiseringen av helsehusene våre påvirker kvaliteten i tjenestene vi tilbyr fortjener større oppmerksomhet. Det er kommet opp forslag tidligere fra flere hold om spesialisering av avdelinger, og jeg mener at det er noe vi må vurdere.

Vi vet at noen av helsehusene våre har bygningsmessige utfordringer, og derfor trenger økt bemanning på kveldstid. Men det handler jo også i like stor grad om at man som pasient skal være trygg på at det er godt bemannet når man trenger hjelp. Vi tester ut økt bemanning på kveld ved to av helsehusene nå og jeg er spent på erfaringene vi får av dette, og vil følge det opp i den varslede saken.

Jeg er opptatt av at vi i møte med den demografiske utviklingen tenker nytt omkring tjenestene våre, for vi vet at vi blir flere pasienter i forhold til ansatte i helsetjenestene. Derfor skal vi jobbe mer systematisk med kompetanseheving og rekruttering. Samtidig er vi nødt til å vurdere hvordan digitale løsninger kan være med å hjelpe oss å styrke kvaliteten i tjenestene våre. Jeg vil derfor også se på hvordan vi kan skyte fart og omfang i skalering av pågående tiltak knyttet til digitale løsninger i det videre arbeidet med helsehusene.

Fremover så må vi som samfunn bygge tjenestene våre for eldre, og andre som har behov for helsehjelp på en ny måte. I det arbeidet er det ingen enkelt bydel, kommune eller statlig aktør som vil klare å løse alle problemene alene. Vi må jobbe godt sammen på tvers av forvaltningsnivåer, og vi må samarbeide på en måte som setter pasientene og de som skal få helsehjelp i fokus. Nå har søkelyset vært på helsehusene i Oslo, og vi skal være med å vise lederskap i møte med dette.

