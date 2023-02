Frps visjonsløse eldrepolitikk

Fremskrittspartiet forsøker å selge inn (Julianne Ofstad, Dagsavisen 17. februar) de samme gamle løsningene sine i eldreomsorgen, nemlig privatisering. Privatisering skaper dårligere arbeidsvilkår for de ansatte, gjør rekruttering av dyktige ansatte vanskeligere og skaper mindre fleksibilitet i eldreomsorgen vår.

Arbeiderpartiet mener at vi får en eldreomsorg som gir god livskvalitet gjennom å rekruttere flere og arbeide med kompetanseløft for de ansatte så vi kan levere bedre pleie og omsorg.

Som sykepleierstudent føler jeg på kroppen hvordan lav bemanning, sykefravær og ugunstige arbeidstider tærer på. Man føler på tidspress, og kan ikke alltid gi beboerne den tiden og omsorgen de fortjener. Dette er noe vi må ta alvorlig og finne brede politiske løsninger for – ikke gjøre omsorgen mange sårbare mennesker trenger til en billig valgkampsak.

Mye er bra i Oslos eldreomsorg. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet i byrådet har satt i gang en ekstern gjennomgang av helsehusene, og at det gjennomføres løpende målinger av pasienters og pårørendes opplevelser.

Nylig varslet byråd Lund en sak om organiseringen av helsehusene til bystyret. Vi vet allerede nå nok til å kunne si noe om noen av utfordringene vi har, og et handlekraftig Ap i byråd viser ledelse i møte med denne saken.

Vi må ikke gjøre omsorgen som mange sårbare mennesker trenger til en billig valgkampsak.

Rekruttering av kompetent helsepersonell blir viktig i eldreomsorgen fremover. Mange sykepleiere slites ut av jobben, og én av fem slutter innen 10 år i yrket. Det er påfallende at Frps løsning i møte med denne utfordringen er å konkurranseutsette sykehjem for å spare penger.

Pengene de sparer er kutt i ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Noen ansatte gikk hele 100.000 kroner opp i lønn da kommunen tok tilbake kontrollen. I tillegg kom alle inn i kommunens gunstige pensjonsavtale.

Det viktigste for kvaliteten i helsevesenet er de ansatte, og tiden de har til hver enkelt pasient. Det er absurd at det er her Frp sparer penger for å kutte eiendomsskatten for byens mest velstående.

