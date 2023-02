Helsevesenet er i krise; gode fagpersoner slutter, behandlingstilbud legges ned. Nå slår både helsepersonell og pasienter alarm gjennom en stor demonstrasjon: Helsebrølet!

Menneskelig kontakt, omsorg og verdig behandling og verdige arbeidsforhold kan ikke være for dyrt for Norge. Vi må prioritere det for å klare oss som samfunn.

Regjeringen med statsministeren i spissen lover bedring og opprustning av helsevesenet, både i somatikken og psykiatrien. I realiteten fikk vi kutt, nedlagte sengeplasser, dårligere fødetilbud og helsepersonell som flykter til det private helsevesenet.

Det rakner i alle ender, og snart har ikke helsepersonell en god arbeidsplass og pasientene står uten hjelp, hvis det fortsetter.

For at et storsamfunn skal fungere, trenger vi muligheten til å få helsehjelp når vi trenger det, og at de som jobber der gjør en god jobb.

På grunn av stor bekymring har Helene Dahl Karlsen nå startet en bevegelse kalt Helsebrølet som går av stabelen på Eidsvoll plass 28. februar klokka 15.30.

Kjerkol, Støre og resten av makta: Vi trenger at dere hjelper oss. Vi ønsker å beholde jobbene, og vi ønsker å være trygge når vi skal føde barn, hvis vi blir syke og når vi blir gamle.

Helsevesenet er selve ryggraden i velferdsstaten. Derfor er det livsnødvendig at det nå bevilges nok midler til at helsesektoren klarer seg. For meg og deg, enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Brøl med oss: Verdig helsetilbud for alle!

