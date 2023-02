Å bygge ned eplehager er en dårlig idé

Byutviklingsutvalget opphevet 15. februar Plan- og bygningsetatens vedtak om et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplan-områdene i Oslo, og mye tyder på at det vi i MDG advarte mot, nå vil skje: Profesjonelle utbyggere ser sitt snitt til å få gjennom en rekke prosjekter som de vet at de ikke ville fått tillatelse til gjennom den nye småhusplanen.

Det betyr trolig flere dårlige prosjekter – flere «fuglekasser» – som forringer natur og nabolagskvaliteter. Nå haster det å få på plass en ny småhusplan, som bedre sikrer de verdiene vi ønsker å bevare for framtidas Oslo.

Sigrid Z. Heiberg, nestleder i byutviklingsutvalget i Oslo kommune og fylkesleder i Oslo MDG. (Miljøpartiet De Grønne)

Bare de siste 25 årene har Oslo har vokst med om lag 200.000 innbyggere, og i årene fremover blir vi enda mange flere. Det trengs mange nye boliger. Samtidig er Oslo en del av en verden som står midt i en klima- og naturkrise. I høst fikk vi en «Parisavtale» for naturen. En erkjennelse av at dagens forbruk av ressurser og areal er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for barna våre.

To av hovedgrepene i avtalen er å verne minst 30 prosent natur innen 2030, og å restaurere minst 30 prosent ødelagt natur. Foreløpig vil regjeringen heller bygge motorveier gjennom naturreservat enn å følge opp Norges forpliktelser, men vi i MDG er villige til å ta ansvar. Naturkrisen må få følger for Oslos boligpolitikk.

Vi har allerede mistet for mange verdifulle hager og hundremetersskoger, som tujahekker på takterasser aldri vil kunne erstatte.

Veldig mye av naturnedbyggingen i Norge skjer nemlig gjennom lokale vedtak. Det skjer når en kommune prioriterer alpinanlegg foran utmarksvern, hyttebygging foran utrydningstruede arter eller boligbygging framfor biologisk mangfold. Vi kan ikke fortsette sånn.

Jeg forstår godt at mange ønsker seg stort hus med hage. Problemet er at hver utbygging i en «eplehage» fjerner viktige grøntarealer som tjener hele byen. Både i form av flomsikring, rensing av bylufta og som oaser for biologisk mangfold. Oslo er kommunen med flest rødlistede arter i Norge. Prislappen på å bygge ut en tomt er liten for den som selger tomta, sammenlignet med inntekten. For byen vår, og for barna som skal arve den, er den høy.

Det bygges omtrent 330 boliger i året innenfor dagens småhusplan. Det vil bygges noe færre boliger i småhusområdene med den nye planen, mens grøntarealer, trær og karakteren til nabolagene vil bli bedre ivaretatt. Det er hele poenget.

[ «Oslos småhusplan fra 1997 trenger sin revisjon. Den ga utbyggere alt for stort handlingsrom» ]

Det er ikke i eplehagene det store potensial for boligbygging i Oslo ligger. Småhusområdene har ikke infrastrukturen som trengs, verken for trafikkavvikling eller avløpshåndtering. En svært høy andel av de berørte innbyggerne er positive til innstramminger i planen, nettopp fordi de ser at å bygge ned store grøntarealer for noen få boliger ikke er verdt det. Vi har allerede mistet for mange verdifulle hager og hundremetersskoger, som tujahekker på takterrasser aldri vil kunne erstatte.

At grøntområder er mangelvare i flere av de nye bydelene som har kommet de siste tiårene, kommer nettopp av at en har vært for løssluppen med utbyggerne i foregående byråd, og ikke tatt politisk kontroll over byutviklingen. Dette betyr ikke at det er sånn det må være. Natur, parker og til og med åpne bekkeløp, kan, bør og skal være normen for nye boligområder i byen vår. Men da må vi nettopp bruke arealene vi har til rådighet smart. Det vil MDG jobbe for.

I en voksende by, med alle utfordringene befolkningspresset medfører, må vi spille på byens styrker. Det er fullt mulig å bygge flotte, nye livsløpsboliger, med et rikelig tilbud av plass, luft, kollektivtilbud, grøntområder og kultur i Oslo. Men da må vi ta innover oss at året er 2023, og ikke 1953. Vi må satse på moderne byutvikling, og knutepunktfortetting. Det er her potensialet for Oslos vekst ligger: i smarte, nye bydeler. I gjenbruk, og vern av naturen vi ennå har igjen.

Småhusområdene har mange viktige kvaliteter for byen vår. Å bygge ned eplehagene tjener kanskje noen få på kort sikt, men på lang sikt er Oslo best tjent med å ta vare på dem.

[ – Vi er redd den nye småhusplanen kan ende opp med å straffe de som ønsker å etablere parkeringsplass ]

[ Sandra Lillebø: Jeg fikk et spørsmål fra fastlegen man ikke skulle tro var mulig å få i Norge ]