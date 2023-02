Varme ord vil ikke tine Putins kalde hjerte

I dag er det nøyaktig ett år siden det utenkelige skjedde. Putins brutale angrepskrig mot Ukraina ble et faktum. Til tross for Russlands overlegne militærstyrke, har Ukraina klart å stå imot Putins klamme hånd. Dette mye grunnet våpenstøtte fra liberale demokratier. Samtidig finnes det partier i Norge som sår tvil om og motsetter seg norsk våpenstøtte. Det er direkte skremmende.

Våpenstøtte til Ukraina handler ikke om å være krigshissere, men om å stå opp for grunnleggende verdier og prinsipper. Putins krig mot Ukraina er en krig mot den friheten og de liberale verdiene vi nyter godt av og tar for gitt her i Norge. Prisen på demokrati og frihet kan ikke måles. Men jo mer penger og jo mer våpen vi sender, jo bedre står Ukraina rustet i sin frihetskamp. Dersom Putin vinner fram, vil andre autoritære regimer kunne få vann på mølla. Vi kan ikke akseptere at diktatorer vinner fram med brudd på grunnleggende folkerettslige prinsipper.

Magnus Rabben Wessmann, 2. nestleder i Oslo Unge Venstre og medlem av Unge Venstres internasjonale utvalg. (Saeed Zubair)

Nylig har en storstilt mobilisering av russiske styrker funnet sted, og alt tyder på at en russisk storoffensiv er i gang. Putin viser muskler, men om vi står samlet er det liberale demokratiet mye sterkere. Som Kira Rudik, leder av Ukrainas liberale parti, sa til Venstres landsmøte i oktober: «i kampen mot diktaturer hjelper det ikke med halvveise løsninger». Skal man sende våpen og innføre sanksjoner, må det gjøres fullt og helt. I altfor lang tid diltet Norge etter, og gjorde unntak fra alle sanksjoner som skadet oss selv. Det kan ikke være et alternativ at Putin lykkes. Vi må gjøre alt i vår makt for å forhindre dette. For hvis ikke, hvem blir den neste?

Forrige uke ble alle partiene på Stortinget unntatt Rødt enige om en historisk og langsiktig Ukraina-pakke på 75 milliarder kroner. Pakken inneholder nemlig våpenstøtte, noe Rødt ikke kan stille seg bak. Som eneste parti sto Rødt på gangen da Zelenskyj talte til Stortinget. Det er kanskje ikke så rart når de er imot å gi Ukraina det de ber om for å kunne beskytte sitt eget land. Rødt viser gang på gang sitt sanne ansikt. Blant annet uttalte et sentralstyremedlem på Debatten at det er i NATOs interesse å forlenge krigen, og fremstilte USA som den store stygge ulven. Dette er som tatt rett ut av Putins propagandahefte. Rødt mangler virkelighetsforståelse, og løper i praksis Putins ærend.

Rødt sin politikk er gjennomsyret av ideologiske og prinsipielle standpunkt som ikke tåler dagens lys. Politikken må evne å rette seg etter de realitetene verden står ovenfor, ikke være fastlåst i et ekkokammer av sovjetisk oppgulp. Invasjonen av Ukraina er ingen teoretisk og hypotetisk situasjon man kan filosofere over i en studiesirkel, men en brutal realitet det ukrainske folk må leve med hver eneste dag. Hadde alle land gjort som Rødt, hadde Ukraina for lengst vært underlagt Putins diktatur.

Mens Norge profitterer på økte olje- og gasspriser som følge av krigen, har det ukrainske folk lidd hver eneste dag i et helt år. Da er det i vår plikt å gi Ukraina det de trenger for å forsvare sitt eget land. Varme ord vil ikke tine Putins kalde hjerte. Ukraina trenger våpen.

Slava Ukraini!

