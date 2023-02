Regjeringen er handlingslammet

I et innlegg i Dagsavisen 22. februar forsvarer Kjell Werner helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), som i løpet av halvannet år i statsrådsstolen har satt rekord ved å sette ned hele ni utvalg. Werner er redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) som er eid av LO Media, og innlegget fremstår som et fåfengt forsøk på å beskytte sin egen regjering.

Werner skriver at helseministeren skal ha ros for å ha tatt tak i fastlegeproblematikken. Det er en ros som ytterst få kjenner seg igjen i, særlig ikke fastlegene som har vært unisone i sin kritikk av handlingslammelsen til helseministeren. Kjerkol sa på valgnatta at hun skulle redde fastlegeordningen og det hastet aller mest. Selv om det visstnok har vært høyest på prioriteringslisten, brukte hun nesten et helt år på å sette ned ekspertutvalget for fastlegeordningen.

Samtidig som helseministeren tok seg veldig god tid før hun satte ned et utvalg som skal anbefale endringer til statsbudsjettet for 2024, har det nesten blitt en dobling av fastlegekøen og 218.000 personer står nå uten fastlege. Jeg er helt enig med fastlege Martin Chapman i Åsnes kommune, som uttalte til NRK at et utvalg hjelper ingenting fordi det allerede er ferdig utredet. Han oppfattet utvalget egentlig bare som en trenering som bare skaper enda mer usikkerhet.

Det er korrekt, som Werner skriver, at regjeringen har styrket fastlegeordningen. FrP støtter økningen i tilskuddet, men vi er skeptisk til den nye og uprøvde finansieringsmodellen. Det er også Legeforeningen, som frykter mindre forutsigbarhet for legene og for kommunene. De reagerer på at endringene ble gjort uten en prosess med partene, uten tilstrekkelig utredning og uten å vite om tiltakene fungerer. Helseministeren skal altså bruke flere år på å vurdere før hun foreslår nødvendige endringer for fastlegeordningen, men har ikke hatt tid til å snakke med Legeforeningen før hun foreslår store endringer i finansieringen. Det er nesten ikke til å tro.

Det kan være fornuftig å sette ned et utvalg for å innhente mer kunnskap. Men når regjeringen har satt ned 30 utvalg på halvannet år, er det kun handlingsvegring og et forsøk på å kjøpe seg tid. Det er tid vi ikke har for å løse utfordringene i samfunnet og krisene som har oppstått under denne regjeringen. Det er nemlig vanlige folk som rammes av at helseminister Kjerkol og regjeringskollegaene hennes er mest opptatt av å reversere, frata folk valgfrihet og å følge situasjonene nøye.

