Nok er nok – hundeeiere må ansvarliggjøres

Vi kan ikke la løse hunder angripe ville dyr i en sårbar tid i våre nabolag. Nok er nok. Hvor mange dyr må dø før hundeeiere tar ansvar?

Siden januar i år har vi sett gjentatte oppslag med bilder av maltrakterte og blodige rådyr. Historien er den samme, hunder som jager og angriper rådyr. Det skjer i hagene til folk, i tettbygde strøk og i skiløypa.

Nasrin Naimy, dyrevenn. (Privat)

Lørdag 18. februar kunne vi lese om en tragisk hendelse i Gjerdrum kommune, der en mann så et rådyr bli jaget og revet i stykker av to hunder i egen hage. Viltvakta i Oslo har fått nok og ba om at kommunen innfører midlertidig båndtvang nå. Angrepene er tragiske, unødvendige og påfører viltet enorme lidelser. Kommunene må ta ansvar, og uansvarlige hundeeiere må stilles til ansvar.

Mange ville dyr befinner seg i en spesielt sårbar periode akkurat nå. De er fysiologisk svekket etter en lang vinter med lite mat og mye snø som skaper vanskelig føre. Derfor trekker de mot bebygde strøk. Det er enorme mørketall på antall rådyr som blir skadet og drept av hunder hvert år. Rådyrene blir påført store skader, de blør i hjel ute i naturen og oppsøker kalde bekker for å kjøle ned blødende sår. Det er en uutholdelig situasjon.

Menneskets beste venn er en del av familien. Men hunden er også et dyr med et jaktinstinkt.

Hvilken konsekvens har det for hunden eller hundeeier? Ingen. Man spør seg selv, hvorfor finnes det så mange egoistiske hundeiere uten et fnugg av omtanke for andre ville dyr? Det spørsmålet må de hundeeierne svare på, som slipper hundene sine fri uten å ta hensyn til både andre mennesker og dyr.

De fleste av oss er glad i hunder. Menneskets beste venn er en del av familien. Men hunden er også et dyr med et jaktinstinkt. Vi andre skal slippe å se din bestevenn rive i stykker et rådyr i gaten eller i hagen vår. Det er en belastende opplevelse, spesielt for barn, å se et sårbart dyr bli angrepet i nabolaget eller ved turstien. Også for de fleste av oss, som evner å se verdien til alle dyr. Som forstår at det ikke er greit at ville dyr i naturen skal oppleve unødvendig lidelse fordi hunden din har behov for å løpe fra seg.

[ – Vi var fire stykker som så det. En hund sto over et rådyr. Det var dødt og varmt ]

Denne store majoriteten inkluderer de mange ansvarlige hundeeiere. Hundeeiere som går med hunden i bånd, besøker hundeparker når hunden har behov for å løpe fritt, og viser hensyn til omgivelsene. Det er ingen menneskerett å ha hund, og har man valgt å skaffe seg hund, følger det med plikter og ansvar, som påligger hundeeierne.

Vi trenger en målrettet innsats for å forhindre flere tragiske hendelser som vi har hørt om i mediene den siste tiden. Vi må bygge flere hundeparker for å bevare hundevelferden slik at hunder kan bevege seg fritt og sosialiseres. Vi må utrede muligheten for et obligatorisk hundeførerkort. Et «hundepass» vil kunne sikre hundevelferd ved at hundeier er bevisst på artstypiske behov, hvilke lover og regler som gjelder, og hvordan håndtere hunden i ulike situasjoner.

Men vi trenger også strakstiltak. Derfor bør kommuner innføre ekstraordinær båndtvang på denne tiden av året. For å ivareta sikkerhet til både mennesker og sårbare dyr. Båndtvang vil gjøre det mulig å gi bøter til de som nekter å ta ansvar for egen hund.

Det skal ikke være slik at løse hunder skal kunne angripe andre dyr på gaten, uten at det skal gi noen som helst konsekvenser for hundeeier. På samme tid som viltet blir avlivet med et skudd i hodet, ligger hunden allerede i sofaen og koser med eier. Det er inhumant, og blottet for medfølelse for ville dyr og andre mennesker.

Da har vi virkelig ikke forstått at alle dyr har en egenverdi og skal slippe unødig lidelse. Vi kan glemme å kalle oss dyrevenner hvis vår omsorg kun strekker seg til de dyra som deler et hjem med oss.

[ Viltkameraer avslører yrende liv i Oslomarka ]

[ – Ofte forsterker vi hundeeiere atferd vi ikke vil ha uten å skjønne det ]