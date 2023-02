Hva er et seriøst arbeidsliv?

Et fantastisk fint menneske kommer inn døren. Han er fra Moldova og snakker dårlig norsk.

Han er som alle andre bekymret for fremtiden. Han møter for at vi skal få gjennomført et drøftelsesmøte. Vi skal diskutere om han må sies opp.

Heine Aardalen, administrerende direktør i rekrutterings- og bemanningsselskapet Stolt. (Privat)

På grunn av regjeringens politikk får vi som arbeidsgiver i praksis et yrkesforbud på Østlandet. Vi er et bemanningsbyrå. Det viser seg raskt at vår kjære medarbeider ikke helt har forstått hva dette innebærer.

Vi forklarer en gang til, og sier samtidig at vår avdeling i Trondheim har mulighet for å tilby han jobb. Men han kan ikke flytte. Han har hus og samboer her. Han begynner å gråte da han skjønner at vi ikke kan tilby han arbeid etter 1. april.

Litt senere kommer en annen høyt verdsatt medarbeider, en syrisk flyktning som ikke har klart å lære seg så mye norsk enda. Han har både kone og barn her. For å være helt sikker på at alt blir forstått tar vi i bruk Google Translate.

Etter litt tid forstår han hva som skjer, samtidig som han ikke kan skjønne hvorfor det blir slik. Han blir helt fortvilet. Han er smart og skjønner at med begrensede norskkunnskaper og en alder på nærmere 60 år så blir dette vanskelig, nærmest umulig. Uansett hvor hardtarbeidende han er. «Vil ikke Norge at jeg skal kunne jobbe?» sier han.

De to eksemplene over er ikke unike tilfeller i bemanningsbransjen, langt derifra. Det er mennesker som bare vil jobbe. Det fremstår for meg som klart, og enda tydeligere i møte med menneskene som nå mister jobben, at regjeringens politikk ikke bare er useriøs, den er direkte umoralsk. På grunn av ideologi kaster de mennesker på sjøen for å se om de vil flyte.

De fratar ressurssvake mennesker muligheten til å få innpass i arbeidslivet. Fordi alle skal passe inn i en boks hvor alle er fast ansatte i en heltidsstilling i en bedrift med avtale med et fagforbund med innstillingsrett. Bare ikke i bemanningsbyrå.

Så hva er løsningen til regjeringen? De kan søke jobb. Er det behov så vil de bli fast ansatt direkte i produksjonsbedriften, innenfor nåløyet regjeringen så elegant nærmest har tettet helt igjen.

Tror du de vil flyte?

