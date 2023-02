Frivilligheten skal supplere velferdsstaten

FAFO-rapporten «Veldedighet i velferdsstaten» viser at ansatte i NAV sender folk i økonomisk krise til frivillige organisasjoner for matposer, klær og hjelp til regninger. Er det sånn at velferdsstaten ikke lenger strekker til?

Frivilligheten tetter hullene i det offentlige velferdstilbudet. Vi er et sikkerhetsnett som fanger opp de som trenger hjelp og ikke får alt det de trenger fra det offentlige. Vi er også med på å avdekke det som ikke virker og lage nye løsninger. Frivilligheten skal supplere – ikke erstatte.

Frivillige organisasjoners tilbud fritar ikke det offentlige fra ansvaret for å sikre at alle får dekket sine grunnleggende behov. Vi er derfor bekymret hvis ansatte i det offentlige henviser til de frivillige organisasjonenes tilbud fordi de selv ikke har nok ressurser og verktøy til å løse utfordringene. Politikerne må ta ansvar for at det offentlige velferdstilbudet fungerer.

At det informeres om frivillighetens tilbud gjennom det offentlige, betyr likevel ikke automatisk at velferdsstaten har spilt fallitt. Frivilligheten er nemlig mye mer enn en tjenestetilbyder. Vi skaper fellesskap, sosiale nettverk og møteplasser. Vi er ubyråkratiske, åpne, og har rom for alle. Derfor er det bra at mennesker vises inn i frivilligheten. Det offentlige og frivilligheten bør samarbeide mer for at vi skal kunne være der for de som trenger det.

Nå oppsøker stadig flere det frivillige hjelpeapparatet på grunn av prisveksten. Støtten til organisasjonene bør derfor økes i tråd med det økte behovet. Det er varslet både pris- og lønnsjustering i forbindelse med revideringen av statsbudsjettet. Dette må også gjelde for frivilligheten. Et annet viktig grep er å gjøre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner regelstyrt. Slik kommer vi fort videre på veien hvor frivilligheten og det offentlige utfyller hverandre, og sørger for at flere får både hjelpen de trenger, og mulighet til å delta i sosiale fellesskap.

