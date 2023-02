En nødvendig ryddejobb

Det var Arbeiderpartiets landsmøte som i 2021 vedtok å sette ned et utvalg for bred gjennomgang av partiets vedtekter, herunder gjeldende regler for medlemskap. Dette har lenge vært debattert i partiet, blant annet knyttet til de landsdekkende forumslagene i hovedstaden og medlemsverving i AUF. Det er verd å merke seg at utvalget kom i gang med arbeidet en god stund før Trond Giske ble leder i lokallaget Nidaros i Trondheim.

Tove Karoline Knutsen (Ap) (Vidar Ruud/NTB)

Det er flott at folk vil være med i Arbeiderpartiet. Men samtidig er det besynderlig å høre påstander om at Nidaros er det eneste lokallaget som er opptatt av nasjonale problemstillinger, og at kommunepartier flest for det meste sysler med «vei, vann og kloakk». Det er beviselig feil. Mange lokallag rundt om i landet har viktige nasjonale temaer på agendaen. I Tromsø Arbeiderparti har vi hatt medlemsmøter med gode innledninger og engasjerte debatter om energi, strømpris, klima, samferdsel, helsepolitikk og fiskeripolitikk, for å nevne noen temaer. Slike debatter har tydelig vist at nasjonal politikk i høyeste grad henger sammen med lokale utfordringer.

Vedtektsutvalget har foreslått at det skal være en tydelig sammenheng mellom bosted og den representative makten man har lokalt. Det vil si at det enkelte partimedlems representative rettigheter må forankres der man er folkeregistrert og bosatt, der man har sin hverdag. Noen hevder at å være politisk engasjert lokalt er vesensforskjellig fra å delta nasjonalt, og at nasjonal politikk må være frikoblet fra den enkeltes geografiske ståsted. Det er et resonnement som ikke holder vann.

All representativitet i Arbeiderpartiet bygger på lokal tilhørighet. Forankring og representativitet må gjelde enten man er tillitsvalgt lokalt, regionalt eller nasjonalt. For her henger alt sammen med alt. Arbeiderpartiets overordnede politikk tar alltid utgangspunkt i folks lokale erfaringer, slik de kommer til uttrykk gjennom regionale perspektiver når landsmøtet samles. Det er fylkesdelegasjonene som til sammen representerer summen av erfaringer, klokskap og kunnskap som igjen definerer hva som skal være Arbeiderpartiets overordnede politikk, gjennom vedtak på partiets landsmøte. Forslaget fra Nidaros om at hver enkelt delegat selv skal kunne bestemme hvilket fylke man vil representere, er ikke til å forstå. Arbeiderpartiet holder seg som kjent ikke med «privatpraktiserende» delegater til partiets landsmøte.

De nye regelendringene er enstemmig vedtatt både av partiets sentralstyre og landsstyret. Jeg tror derfor man gjør klokt i å dempe sin motstand en smule. Arbeiderpartiets vedtekter er nå helt i tråd med det de fleste partiene opererer med. Lokal makt må være på lokale hender, dersom man skal utvikle og styrke lokaldemokratiet. All representativitet i partiets besluttende organer må forankres lokalt. Takk til utvalget som har gjort en høyst nødvendig ryddejobb.

