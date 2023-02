Pavestaten i Dronningens gate

Hver sjette krone som brukes på kollektivtrafikk i Oslo og Akershus går til administrasjon. Som den reneste pavestat fremstår Ruter som en selvstyrt institusjon som uten innblanding utenfra lett tar æren for alt som er bra med kollektivtrafikken, og fraskriver seg tilsvarende ansvaret for det som ikke fungerer.

Administrasjonsselskapet Ruter har fått lov til å drive sin virksomhet tilsynelatende uten ubehagelige innsyn og politisk kontroll. Resultatet er kollektivtrafikkens største pågående pengesluk. Ruters egne tall viser at det koster Oslo og Akershus 1,632 milliarder kroner å drifte Ruter. Årlig. 132 millioner kroner er prisen for å administrere jernbanedelen av kollektivtrafikken i Osloområdet, en samarbeidsavtale verdt 1,2 milliarder kroner.

Frode Eriksen, bussfører og tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, avd. 029 av Fagforbundet. (Privat)

Resten er prisen for all annen kollektivtrafikk i Ruters område, Oslo og Akershus fylker. Dette omfatter kjørekontrakter på trikk, buss, T-bane og båt til en verdi på 7,4 milliarder kroner. For å administrere disse kontraktene bruker Ruter 1,5 milliarder kroner. Til sammenligning koster Oslo-trikken mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner å drive. Avhengig av energikostnadene.

Så kan en spørre hva Ruter faktisk bruker halvannen milliard kroner på hvert år. Administrasjonsselskapet Ruter transporterer ikke folk. Det var ikke den jobben selskapet fikk da det ble opprettet. Ruter er en politisk oppfinnelse, opprettet for å stykke opp og anbudsutsette hele kollektivtrafikken i sitt område.

Noe av svaret ligger i at Ruter ikke bare gjør den jobben politikerne har bestemt at de skal gjøre, som er å planlegge og bestille kollektivtrafikk. De gjør også jobber som politikerne ikke har bestemt at de skal gjøre. På den måten tar Ruter umerkelig kontroll over stadig nye områder i kollektivtrafikken.

Et eksempel er opprettelsen av en egen Informasjons- og samordningssentral (IOSS) som gjør akkurat det samme som trafikkledelse på T-bane, trikk og de ulike busselskapene. Det synlige resultatet er at en egen operativ leder som kjører rundt i Oslos gater i en egen liten rød bil merket «operativ leder», selv om Ruter ikke har noen operativ virksomhet å lede.

Et annet eksempel er de selvkjørende kakeboksene Ruter vil ha folk i Groruddalen til å bruke istedenfor «vanlig» kollektivtrafikk til et budsjett på mellom 100–150 millioner kroner over fem år. Med en teknologi som ennå ikke er utprøvd.

Inntrykket er at Ruter gjerne vil være noe mer enn bare et administrasjonsselskap. I et tilsynelatende politisk vakuum har Ruter klart å forme sin egen eksistensberettigelse basert på sine egne betingelser. Det synlige resultatet er derimot at administrasjonsselskapet Ruter fremstår som kollektivtrafikkens største bremsekloss der ingenting kan skje før Ruter har gitt sin velsignelse. Det usynlige resultatet er hva det hele til slutt koster.

