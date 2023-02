Oslo trenger et løft i eldreomsorgen

9. februar ble det kjent at daværende helsebyråd i Oslo, Robert Steen, ble erstattet. Dette skjedde etter at opposisjonen truet med å stille mistillit etter en rekke alvorlige avsløringer om situasjonen i eldreomsorgen i Oslo, og kvaliteten ved blant annet Ullern helsehus.

I lys av dette gjennomførte Nettavisen en undersøkelse blant osloborgerne. Resultatet er nedslående. Bare hver tiende osloborger tror de vil få den hjelpen de trenger når de blir eldre.

Det er en politisk oppgave å styrke tilbudet og gjenopprette tilliten. Vi kan ikke leve med at ni av ti føler seg usikre på om de vil få en trygg og verdig omsorg når de blir gamle i Oslo. Det rødgrønne byrådet har sviktet.

Byrådet har nærmest ført et korstog mot private tilbydere i Oslo de siste årene. Rekommunalisering har åpenbart vært viktigere enn kvalitet i tjenestene. Det er provoserende at byrådet har brukt pengene på å fjerne de private, fremfor å bruke penger på å heve kvaliteten og sikre trygge og forsvarlige tjenester.

For Fremskrittspartiet er det viktigere å sikre valgfrihet i tjenestene. Vi trenger både offentlige, private og ideelle for å sikre gode tilbud. Hva man vil benytte seg av får være opp til brukerne selv.

Julianne Ofstad, 3. kandidat til bystyret for Oslo FrP (Privat)

Vi ønsker også bruker- og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen. For at vi skal kunne vite hvor skoen trykker, er vi nødt til å ha god informasjon og evalueringer fra dem som faktisk benytter tjenestene. Skal vi kunne gjøre noe med problemene, må vi vite om dem, og vi må lære av dem som gjør det bra.

Dessverre har både byrådet og regjeringen vist at de er lite villige til å innhente kunnskap om hvordan det egentlig står til i tjenestene. De har fjernet krav til å føre ventelister over hvor mange som venter på en sykehjemsplass i kommunene, og det er ikke gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser i Oslo siden 2018.

En ting som også har blitt tydelig er at terskelen for å få en sykehjemsplass i Oslo er alt for høy. I Brennpunkt-dokumentaren på NRK møtte vi Lilly på 90 år. Hun bodde hjemme, fordi hun hadde fått avslag på søknaden sin om en sykehjemsplass. Jeg tror likevel det var tydelig for alle oss som så episoden, at det ikke var forsvarlig for Lilly å bo hjemme.

I dag er det opp til hver enkelt kommune å lage kriterier som må oppfylles for å få en sykehjemsplass. Det betyr at det er store variasjoner i tilbudet. For oss i Fremskrittspartiet er det blitt åpenbart at terskelen er for høy. Vi må ha en grundig gjennomgang av systemet for å unngå at personer som Lilly, som åpenbart burde fått en sykehjemsplass, blir boende hjemme uten et tilstrekkelig omsorgstilbud.

Det rødgrønne byrådet har vist at de ikke har tatt utfordringene i eldreomsorgen i Oslo på alvor, og at de har satt ideologi foran sunn fornuft. Derfor er det ingen tvil – nå er det på tide med et politisk skifte i Oslo.

