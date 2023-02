Du skal bestemme over egen kropp, ikke regjeringen

Regjeringens politikk rammer de som ikke kommer seg opp igjen når de ligger nede. Dette viser de gang på gang, men ble spesielt klart da de bestemte å avvikle fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg øker valgfriheten, og muligheten til å velge selv, for de i samfunnet som er svakest. De som hver dag må ta kampen mot rus, psykiske lidelser og langtidssykdom.

Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester, uansett størrelsen på lommeboka. Fram til 1. januar 2023 kunne alle benytte seg av både private og offentlige tilbud. Dette ble betalt av staten så lenge den private bedriften var godkjent. Dersom du nå ønsker å få bestemme selv hvor man skal få behandling, må man nå betale regningen selv. Dette fører til at mange nå ikke kommer til å ha råd til å betale for behandlingen. Dermed blir valgfri behandling kun tilgjengelig for de som har råd.

Alle blir syke i løpet av livet, og dessverre er det mange som også trenger behandling. Hvis du trenger behandling, skal det skje på dine betingelser. Du kjenner din kropp best og vet best hva som passer for deg. Derfor er det du som skal bestemme hvordan din behandling skal være, ikke regjeringen.

Nå som fritt behandlingsvalg har blitt avviklet, betyr det lang ventetid for utredninger som kan være skillet mellom liv og død. Utredning innen hjerte- og karsykdommer tar to uker hos private aktører. Dette står i sterk kontrast til det offentlige tilbudet som tar tre til 12 måneder. Når symbolpolitikk kommer før menneskeliv, da har det gått altfor langt.

I en tid som er preget av mye usikkerhet, skal ikke de i samfunnet som sliter mest trenge å bekymre seg over om de får den behandlingen de ønsker. Du vet best, og det er du som skal bestemme over egen kropp, ikke regjeringen.

[ Stortinget avvikler fritt behandlingsvalg ]

[ Sykehusene i Oslo har tapt 328 millioner til fritt behandlingsvalg ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen