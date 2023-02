Holdbarhet er tvillingen til Kvalitet

På Sinober Sportsstue i Lillomarka ferdes turfolk omkring med Solo og skisko. Duggen av varme skiløpere har enkelte dager gjort det vanskelig å se ut av vinduet, men på tross av drivhuseffekten, er det klar sikt inne i stua.

Der kan man se et komplett møblement med eldre bord og stoler. Sammenføyningene er tappet inn i hverandre. De er laget for hard bruk og tett trafikk. Det ser ut til å være gnagemerker på enkelte av stolene. De er laget av fagfolk for turfolk. De er laget for å vare. De har vart siden 1967.

Er det mulig å få slik kvalitet i dag? Ja. Er det billig? Nei. Har kommunale sportsstuer råd til slik kvalitet i dag? Neppe. Hvis man visste at produktet tålte å bli brukt som møbel, barrikade, til løvetemming, barnehage, bryllup, ville det da stille seg annerledes? Hvis man visste at avskrivingstiden var mer enn 56 år?

Hvis det er dobbelt så dyrt, men varer fire ganger så lenge, har man som kunde gjort en god handel. Hyggelige bivirkninger er mindre forbruk og mindre kast. Betalingsvillighet for fagarbeid og kvalitet gir anstendige vilkår og rekruttering til fagene. Når var det egentlig vi kom frem til at «billigst» var best?

Leverandøren vet mest og kunden vet minst. Sistnevnte klamrer seg fast i pris med håp om at det blir billig.

Vi står foran et grønt skifte. Vi skal flytte oss fra lineærøkonomi med bruk og kast, og over til sirkulærøkonomi. Hvis vi skal lykkes må vi gjøre denne overgangen på ordentlig. Ikke som en grønnvasket versjon, der det lineære spillet i praksis fortsetter som før. Dette er ikke enkelt. Norge er en liten åpen økonomi, vi som lever i dag har levd lineært, og spillerne i det lineære spillet er redd for å bryte ut. Hva hvis de andre spillerne ikke følger etter? Dessuten, vet vi egentlig om de nye sirkulære løsningene som tilbys leverer på kvalitet og holdbarhet?

De som tappet sammen stolene på Sinober i 1967 visste at produktet kom til å stå seg over tid. De som kjøpte stolene hadde antakelig en sammenfallende oppfatning. I vår tid er nok mye av denne kunnskapen tapt og det er en kraftig informasjonsasymmetri mellom kunde og leverandør i de fleste håndverkstjenester. Leverandøren vet mest og kunden vet minst. Sistnevnte klamrer seg fast i pris med håp om at det blir billig. På kort sikt gjør det ofte det.

Hvordan kan vi ta lang levetid og høy kvalitet tilbake? Hvordan kan vi overlevere «gården» i bedre stand til neste generasjon enn vi selv fikk den? Med bedre bygninger og større jorde?

En rekke bransjer har etableringsbarrierer. Når vi tenker på kirurger og elektrikere er vi glade for det. Det samme burde vi hatt i en rekke av bygghåndverksfagene, og det kunne vært bra å gjeninnføre håndverksbrevet (krav om svennebrev) som et minimumskrav for å kunne selge en håndverkstjeneste som næring og etablere virksomhet. Ved å definere et minimumsnivå for kvalitet er vi på vei i sirkulær retning. Samtidig hjelper vi spillerne å bryte kortsiktig-spillet. I tillegg til rekruttering av fagarbeidere tror vi dette vil kunne gi en vesentlig bedre forbrukerbeskyttelse enn i dag. Særlig hvis man ser mer enn 14 dager frem i tid, og i en klimavennlig retning.

