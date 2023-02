Slik var det

Tilsvar til Dagsavisens lederartikkel tirsdag 14. februar.

Gjennom mitt arbeid for helse- og sosialutvalget har jeg blitt kjent med Robert Steen og hans solide svar og oppdatering av saker til utvalget. Hele tiden har vi hatt en fin tone.

Torsdag morgen fikk vi beskjed om en pressekonferanse og jeg forsto tidlig at dette måtte handle om helsebyråden og selvfølgelig et politisk spill fra AP sin side.

I det pressekonferansen starter opp prater jeg med journalister og min uttalelse om feighet ble nevnt to minutter inn i pressekonferansen da jeg fremdeles trodde Robert Steen trakk seg frivillig og det var slik Raymond Johansen la det fram.

Hadde Steen trukket seg frivillig, mener jeg fremdeles at det hadde vært en feig handling. Særlig med tanke på at det er Robert Steen som kunne svart best for seg ved neste høring som er en meget alvorlig sak.

[ Bakgrunn: – Til syvende og sist er vi bare mennesker, skriver nylig avgåtte helsebyråd Robert Steen (Ap) ]

Hvem skal nå svare på alt som har hendt og hvilke tiltak som absolutt må settes inn straks? En ny byråd?

Fredag morgen våknet jeg til en SMS fra Robert Steen: «Du er et forferdelig menneske». Jeg er et følelsesmenneske og tårene sitter løst. Jeg ble veldig lei meg.

Vi har nå ordnet opp oss imellom, og for min del er saken over.

Da jeg deretter leste innlegget på Facebook hvor Steen skriver om meg, ble jeg opprørt og mobilen sto på nytt ikke stille. Flere medier ringte og ville ha min reaksjon. Det kom fram at Steen hadde sendt meg en SMS, og journalistene ønsket å se den. Jeg sendte over skjermbildet, og som Steen skriver er vi bare mennesker.

Jeg har uttalt at siden han ikke gikk frivillig, ser jeg ikke på dette som en feig handling.

Vi har nå ordnet opp oss imellom, og for min del er saken over.

[ Marthe Scharning Lund (Ap) erstatter Robert Steen som helsebyråd ]

[ Dagsavisen mener: «Robert Steen har beklaget utbruddet mot en kollega. Det er ikke bare han som bør beklage» ]