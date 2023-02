Kan et demokrati bli for fritt og liberalt?

Kan et demokrati bli for liberalt? Når går individenes selvrealiseringsdrømmer på bekostning av et velfungerende og solidarisk demokrati? Disse utgjør to presserende og nødvendige spørsmål med høy aktualitet og betydning i dag. Det er ikke lett å stille slike spørsmål, og fasiten er det nok ingen som kan gjøre beslag på. Likevel er det særs viktig og interessant at spørsmål av denne typen åpenlyst imøtegås og debatteres.

Så, kan et demokrati bli for liberalt? Spørsmålet kan provosere mange. Det er forståelig. Det gjør imidlertid ikke spørsmålet dumt og unødvendig. Snarere tvert imot. Spørsmålet om et demokrati kan bli for liberalt inviterer til en del tankeprosesser som kan være sunne og påkrevd i disse dager.

Misforstå meg ikke. Likhet og individets frihet er grunnleggende for et velfungerende demokrati som Norge, men hva hvis tingenes tilstand blir for fritt, hva er det da vi kan forenes om? Hva er det som kan være samlende for nasjonens befolkning? Å tale om nasjonen og patriotisme er beklagelig nok blitt upopulært og gjenstand for en tematikk som helst bør unngås.

Viktigheten av å ha noen grunnleggende verdier å navigere etter, bør verken bagatelliseres eller undervurderes. Jeg er ikke uforbeholdent en tilhenger av alle de små fellesskap av identiteter i dagens samfunn. For hva går det på bekostning av? Å kjenne på en større tilhørighet skaper trygghet, ro, forutsigbarhet og også fellesskap.

La oss ikke bli fristet til å kalle konservative verdier og patriotisme for gammeldags og sneversynt. Dersom alle små fellesskap i samfunnet går på bekostning av det store bildet, så er det noe vi som nasjon må ta på alvor. Følelsen av et sterkt og mangfoldig fellesskap er en forutsetning for toleranse, respekt og anerkjennelse for andre mennesker i samfunnet.

Vi må ikke glemme at det er vi mennesker, i fellesskap og på tvers av mange ulike egenskaper og kvaliteter, som holder samfunnet i gang og sørger for et robust velferdssamfunn. Å ikke la sin egen individualisme og iboende egoisme gå på bekostning av eget bidrag til fellesskapet og til de mest utsatte iblant oss, er også ønskelig for fremtidens samfunn.

Det er altfor mye fokus på forskjeller, kontra likheter. På det som splitter og skiller oss, og ikke på det som samler og forener oss. Dette er absolutt omstendigheter som kan true et velfungerende og sunt demokrati, dersom vi forblir passive, resignerte og likegyldige til det felles verdisett vi har.

