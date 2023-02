Ståmopedene må bort fra fortauene

Tirsdag 1. februar lanserte Transportøkonomisk institutt (TØI) en fersk rapport om hvordan byens svaksynte, blinde og rullestolbrukere opplever elsparkesykler, eller rettere sagt ståmopeder. Konklusjonene bør vekke ettertanke hos nasjonale myndigheter og flertallet i Oslo bystyre. Rapporten bekrefter de fortellingene som har kommet fram i media de siste årene: Fremkommeligheten i byen er blitt dårligere, byen vår oppleves som mer utrygg, særlig på fortau og ved inngangen til bygg, og mange benytter bysentrum mindre enn før utleieselskapene etablerte seg.

Med 8.000 ståmopeder er Oslo på topp i Europa i forhold til innbyggertallet. Dette i en by som tillater kjøring på fortau og gangveier. At Oslo bystyre ikke for lengst har vedtatt faste parkeringsplasser er ubegripelig og uakseptabelt. Rapporten fra TØI er nok et slag i ansiktet på politikere fra Frp, Venstre og Høyre til Ap og MDG i Oslo som ønsker at ståmopeder fortsatt skal kunne brukes på fortau og gangveier, og for at de skal kunne parkeres der.

Forretningsmodellen til private selskaper som Tier, Bolt og Voi er at du skal kunne finne en ståmoped hvor som helst, og kunne sette den fra deg omtrent hvor som helst. Dette strider mot Oslos mål om at hovedstaden skal bli universelt utformet innen 2030 slik at alle har like muligheter.

Christina Moe Gjerde, Norden-sjef i VOI sier nå at de kan godta et fortausforbud, men ønsker at det offentlige skal bygge sykkelinfrastruktur først. Det vil ta mange år før den nødvendige sykkelinfrastrukturen er på plass. Utspillet fra VOI-sjefen blir mer absurd når VOI i andre land retter seg etter forbud mot kjøring på fortau og gangveier. Det er ikke fordi disse landene har en fantastisk sykkelinfrastruktur. De har bare lover som forbyr bruk av fortau og gangveier som kjørebaner.

Ståmopeder er ingen positiv innovasjon og ei heller et grønt reisealternativ. Når vi i tillegg veit hvor store problemer ståmopeder skaper for byens befolkning, så er det pinlig at Ruter, som et av de få offentlige selskapene i Europa, tilbyr ståmopeder i sin egen app og bidrar til å gjøre byen vår utrygg og utilgjengelig.

All erfaring viser at byens fortau og gågater må gjøres til steder hvor gående kan ferdes trygt uten å snuble eller bli påkjørt. Derfor bør Oslos forskrift om utleie av ståmopeder endres slik at utleierne er ansvarlige for at de ikke benyttes på disse områdene og at de må parkeres på faste plasser. Dette kan utleierne enkelt styre via geogjerde (geofencing). Ikke minst må kommunen innføre gategrunnleie for ståmopedene.

Flertallet av hovedstadens politiske partier må slutte å gjøre byen vår til et forsøkslaboratorium med tusenvis av ståmopeder slengt rundt i byens gater og elver. Vi kan ikke fortsette å lage hinderløyper av våre fortau og gangveier. Det er på høy tid å avslutte dette menneskefiendtlige eksperimentet. Bare da kan vi tro på politikerne når de sier at de ønsker å «sikre lik samfunnsdeltakelse» og at «Oslo blir en varm og inkluderende by for alle innbyggere».

