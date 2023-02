Tida er overmoden: Trekk Oljefondet ut av olje og gass

Samtidig som Stortinget nå diskuterer en ny pakke for Ukraina hentet direkte ut av Oljefondet, presenterer Fondet nå sin årlige rapport for ansvarlige investeringer. Men et grep, kan gi større global innflytelse enn begge disse: Oljefondet bør flytte samtlige av sine investeringer i olje og gass til investeringer i fornybart.

Det er ikke bare lurt for å posisjonere Fondet for fremtiden, men også et riktig klimasvar på Norges økte energiinntekter som følge av Ukraina-krigen. At Fondet ikke lenger investerer i olje og gass vil være et betydelig signal til andre finansaktører og energibransjen. Når det ifølge Norges Bank i tillegg er finansielt lurt, burde ikke dette være et vanskelig valg for politikerne.

Kim Noguera Gabrielli, administrerende direktør for UN Global Compact Norge. (Moment Studio)

Oljefondet bør trekke seg ut av fossile aksjer og investere midlene i fornybart i istedenfor, på samme måte som man har gjort med kull. I 2019 bestemte regjeringen at Fondet skulle trekkes ut av selskaper, som driver med olje- og gassleting. Å gjøre det samme for fossile aksjer blir viktig for å sikre mindre klimarisiko for fondet og Norge med en på lengre sikt trolig klart lavere olje- og gasspris .

Man kan være uenig og det har blitt hevdet at det er dobbeltmoralsk av Norge å la gasspenger flyte inn i Fondet, men ikke investere i petroleum. Ved å bruke de økte inntektene Norge nå mottar for å sikre europeisk energiforsyning til investeringer i fornybart, får både Norge og Europa det beste ut av Oljefondet. Vi mener derfor at nettopp fordi Norge er så tungt inne i olje- og gassproduksjon påligger det oss et særlig ansvar for å øke investeringene i fornybart.

Det er også å sende et tydelig signal til petroleumsbransjen om å gå i en grønnere retning.

Et annet motargumentet handler om at de store energiselskapene må lede an i omstillingen og at det derfor blir feil å trekke ut investeringene derfra. Hvis vi tar parallellen til kull, så trakk Oljefondet seg ut av selskaper som hadde mer enn 30 prosent investert i kull etter at Stortinget vedtok dette. Det er altså ingen grunn til at Fondet ikke skal gjøre det samme med olje og gass, og samtidig støtte oppunder omstillingen. Fondet burde gå foran og heie på energiselskaper som allerede har tatt omfattende grep for å investere mer i fornybart.

Allerede i 2017 tok Norges Bank selv til orde for at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for Fondet. Rådet var utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering. Investeringene i fondet og eierskapet i Equinor gir i sum staten om lag dobbelt så stor eksponering mot olje- og gassaksjer enn hva som følger av en bred global aksjeindeks, ifølge Banken den gangen. De la til at eksponeringen mangedobles ved å ta hensyn til statens fremtidige olje- og gassinntekter.

I 2022 utgjorde investeringer i energi tre prosent av Oljefondets aksjeportefølje, nærmere 380 milliarder kroner. Mens vi vet at Fondet investerte 14 milliarder i infrastruktur for fornybar energi i 2022 og opp mot 120 milliarder i lavutslippsenergi og alternative drivstoffer, ren energi- og energieffektiviseringsteknologi, naturressursforvaltning og unotert infrastruktur (vind) gjennom de miljørelaterte mandatene i 2021. Det viser at potensialet ved å flytte Fondets energiinvesteringer til fornybart langt overgår resultatet de miljørelaterte mandatene, som nå er avskaffet, kunne levere. Vi mener derfor at Stortingets vedtak om å avskaffe de miljørelaterte mandatene var klokt, men det fordrer også at tydelige grep tas for å flytte midler inn i fornybar energi.

Vi må se på klimakrisen som en varig tilstand, som derfor bør løses med varige integrerte tiltak, som å endre innretningen på Oljefondet. Når retningen for Oljefondet endres påvirker det ikke bare Fondet selv, men også hvordan andre globale fond oppfører seg. Det er også å sende et tydelig signal til petroleumsbransjen om å gå i en grønnere retning. Vi ber derfor norske politikere om å lede, ta skrittet helt ut og trekke Oljefondet ut av olje og gass. Tida er overmoden.

