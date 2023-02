Domstolen svikter rovdyrene våre

Nå går startsignalet for ulvejakten, etter at Borgarting lagmannsrett nektet å gi midlertidig førføyning. Det er sørgelig at lagmannsretten ikke valgte å følge beslutningen fra tingretten, men gir grønt lys for jakt bare måneder før saken om lovligheten av slik jakt skal opp i Høyesterett i april.

Dermed kan våre fåtallige ulver bli offer for enda en lisensjakt som kan vise seg å være ulovlig. Dette er ønsket av Miljødepartementet, ledet av en minister som ønsker ulven vekk fra norsk natur.

Den pågående ulvejakten på svensk side er så barbarisk at den hører hjemme i middelalderen, der plotthunder river i hjel ulven bit for bit. Mens Europa bygger opp sine rovdyrbestander, går vi motsatt vei. I Norge forfølges ulvene av helikopter, skutere, rammes inn av flaggliner, forfølges av hunder og blir beskutt med hagle.

Helga Riekeles er medlem Foreningen våre rovdyr, Noah og WWF. (Privat)

68 prosent av norske borgere ønsker levedyktige bestander av store rovdyr, som ulv. Ulven ble fredet i 1973, og Norge skulle hatt flere hundre av dem, dersom den hadde fått utvikle seg fritt.

Legal og illegal jakt er skyld i at norsk natur sitter tilbake med rundt 35 helnorske ulv. Økosystemet i vår fauna er i dramatisk ubalanse, blant annet grunnet fravær av store rovdyr.

Det ser vi blant annet gjennom den voksende elgbestanden som forårsaker rundt tusen kollisjoner årlig. Ved inngangen til 1900-tallet hadde vi 5.000 elg, i dag har vi rundt 150.000 til tross for at jegerne skyter opp mot 40.000 elg i året.

Og de få ulvene Norge har tilbake etter fjorårets henrettelser, blir nå ofret «takket være» en domstol som nok har lyttet til næringer, ikke til bestandens evne til overlevelse.

Det lagmannsretten har kommet frem til bryter med vedtak om at Norge skal romme levedyktige bestander av ulv, noe vi også er forpliktet til gjennom Bern-konvensjonen. Ser vi tegn til slagside innad i norsk rettsvesen?

Vi har en justisminister fra Senterpartiet, som har nullvisjon for ulv på sitt program. Hun har selv uttalt at «en god ulv, er en død ulv», og slik fremmer hun et ulovlig syn.

Vi hadde et håp om at de ville rovdyrene i vår felles natur nå skulle vinne frem mot staten og pengemakten. Men i lille, styrtrike Norge har vi ikke tatt oss råd til å lytte til kunnskap og råd om naturens levekår. Det er næringer som med statens hjelp igjen vinner frem. Det skal drepes.

Jeg skammer meg over dette landet som ennå henger igjen i1880-årene i sitt syn på ville dyr, og den utryddelsespolitikk som får utfolde seg.

Nå nok gang ved domstolenes hjelp.