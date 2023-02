Tror dere på egne ord, Ap?

Regjeringen vil utlyse 92 nye blokker i Barentshavet og Norskehavet, hvor oljeselskapene kan lete etter mer olje og gass. Stikk i strid med både FNs og IEAs tydelige beskjeder om at det ikke er rom for å lete etter mer olje dersom vi skal nå klimamålene. Likevel sitter statssekretær Bjelland Eriksen (Ap) i Dagsnytt 18-studio og sier at utlysningen er en del av regjeringens klimaløsning, tror han virkelig på sine egne ord?

Simen Bondevik Oslo 20210507. Leder for Unge Sentrum, Simen Bondevik. Foto: Torstein Bøe / NTB (Torstein Bøe/NTB)

Før stortingsvalget gikk Støre ut og lovte å være en klimaforkjemper i statsministerstolen. «Klimakrisen er vår tids største utfordring. Dette kommer til å prege hele min statsministergjerning om Ap vinner valget», uttalte han. Når programlederen utfordret Bjelland Eriksen på dette utsagnet opp mot den massive utlysningen av nye oljefelt svarte statssekretæren at dette «absolutt» er en del av regjeringens klimaarbeid.

Disse uttalelsene får meg til å tenke én av to ting: enten har ikke regjeringen tilstrekkelig med kunnskap om oljens påvirkning på klimaet, eller så forsøker de bevisst å grønnvaske sin oljegrå politikk med feilinformasjon. Å lyse ut 92 nye blokker for olje- og gassleting er på ingen måte et positivt klimatiltak, det vil tvert imot føre til store utslipp. Det er ikke uten grunn at FNs generalsekretær innstendig ber alle land slutte å lete etter mer olje, kull og gass.

Dersom vi skal klare å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader må verden halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 og være utslippsfri innen 2050. Ifølge IEA vil det ikke være rom for nye investeringer i kull, olje og gass fra og med 2021, dersom verden skal nå dette målet. Det er provoserende at regjeringen fører en politikk i strid med klimaforskningen, samtidig som de feilaktig hevder det er klimavennlig.

Hvis Norge virkelig skal ta klimakrisen på alvor er regjeringen nødt til å begynne planleggingen av en gradvis og kontrollert utfasing av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Umiddelbart bør det nedsettes en oljekommisjon som skal sikre en god overgang til grønne, lønnsomme og klimavennlige næringer, og planlegge for en gradvis avvikling av norsk olje- og gassvirksomhet. Dessverre går regjeringen i helt motsatt retning.

Store deler av områdene som regjeringen vil lyse ut er i Arktis, og oljefeltene kommer ikke til å være operative før om cirka 20 år. Dermed kan de fortsette å produsere langt etter 2080. Som klimaaktivist Penelope Lea uttalte i forbindelse med utlysningen: «Dette knuser alle håp om å nå klimamålene våre». Det er skremmende at våre øverste folkevalgte politikere styrer oss i full fart utfor stupet. Norsk energi- og klimapolitikk trenger desperat en helomvending.

Som Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, helt korrekt påpekte i Dagsnytt 18 så er denne utlysningen helt feil signal å gi til næringslivet. Vi som politikere er nødt til å hjelpe og støtte næringslivet i det grønne skiftet. Vi i Partiet Sentrum mener at i stedet for å lyse ut stadig flere oljefelt, burde regjeringen gjennomføre en massiv satsing på fornybar energi. Blant annet burde 1 % av Oljefondet settes av til et grønt, innenlands investeringsfond.

Klimakrisen er vår tid største utfordring. Det sa også Støre seg enig i før han ble statsminister. Likevel fører han og resten av regjeringen en oljegrå politikk som ødelegger livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Jeg synes ingenting om at regjeringen lyser ut nye oljefelt i rekordfart, ikke satser storstilt på fornybar energi og avvikler viktige klimatiltak. Men jeg blir virkelig forbannet når de prøver å grønnvaske seg selv med fine ord.

Fine ord i festtaler og i Dagsnytt 18-studio bidrar ingenting til å begrense de mest katastrofale følgene av klimakrisen. Vi trenger konkrete, politiske tiltak i møte med vår tids største utfordring. Her leverer dessverre regjeringen foreløpig til stryk. Men hvis regjeringen virkelig er så opptatt av å stoppe klimakrisen som Støre og Bjelland Eriksen påstår, kanskje vi snart får se nye, reelle og virkningsfulle klimatiltak?

