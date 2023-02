Større skattelettelser for lavtlønte

En av de viktigste oppgavene for all politikk er å skape trygghet og frihet for innbyggerne. Vårt velferdssamfunn bygger på å sikre folks velferd, både på kort og lang sikt. Hva er vel verre enn frykten for ikke å kunne betale husleia og nødvendige matinnkjøp i neste måned?

Vår steinrike stat har alle forutsetninger for å fjerne noe av den økonomiske risikoen for et stort fall i levestandard for dagens økonomisk vanskeligstilte.

Nå er det jo også flere økonomer med stor faglig tyngde som hevder at noe økte overføringer fra statsbudsjettet til husholdninger med svært anstrengt økonomi, vil i liten grad påvirke inflasjonen og rentenivå – ref. blant annet det økonomiske fagmiljø ved Universitetet i Oslo.

De har gjort beregninger som viser at om man øker overføringer i statsbudsjettet med 30 milliarder kroner, vil det bare bidra til en økt inflasjon med om lag 0,1 prosentpoeng.

Dagens økonomiske virkelighet med importert inflasjon grunnet blant annet krig i Europa og flaskehalser i verdikjeder, fanges kanskje heller ikke godt nok opp i dagens samfunnsøkonomiske modeller og kan vanskelig sammenliknes med tilsvarende historiske forhold.

Regjeringen burde ha foreslått vesentlig større skattelettelser i 2023 for husholdninger med lave eller middels inntekter. Skattesatsene, den såkalte trinnskatten, for de lavere og middels inntektsgrupper foreslås i dette statsbudsjettet uendret fra 2022 til 2023. Riktignok øker personfradraget og bunnfradraget noe, som innebærer en liten skattereduksjon, også for de med lave lønnsinntekter.

Det ble også gitt svært små skattelettelser i 2022 for lønnsmottakere med lave/middels inntekter, men da kunne regjeringen unnskylde seg med at de overtok et budsjettutkast fra Solberg-regjeringa med en skatteprofil som ville bidra til økt ulikhet.

Dagens regjering har en helt annen profil mht. skattepolitikken enn den forrige regjering. Det er nødvendig for å redusere dagens voksende økonomiske ulikheter. Skattepolitikken bør bygge på langsiktige mål om gradvis redusert skatt for de med lave/middels inntekter og gradvise skatteøkninger for husholdninger med høye inntekter for å bekjempe økonomisk ulikhet.

En betydelig økt skattelette for husholdninger med lave/middels lønnsinntekter vil kunne virke forebyggende for en kommende lønns- og prisspiral. Fagbevegelsen vil kunne stille lavere lønnskrav i kommende lønnsoppgjør om disponibel inntekt øker noe som følge av lavere skatt på vanlig folks inntekter. Det betyr at man kan kombinere mindre nominelle lønnstillegg med lavere skatt.

Det er de lavtlønte som har hatt klart dårligst lønnsutvikling i de senere årene, mens de med de høyeste inntektene har hatt størst relativ inntekstvekst. Denne økende økonomiske ulikhet er blitt godt dokumentert at er svært skadelig for et samfunn – noe som fikk sitt uttrykk i den siste valgkampen – «nå er det vanlige folks tur».

Derfor er det høyst overraskende at regjeringen ikke i større grad endrer skattesatsene med å gi større skattelettelser for de med lave inntekter og en større skatteøkning for de med (unødig) høye inntekter. Vi er så heldig i dette landet at nesten alle innbyggerne betaler skatt, i motsetning til land med en betydelig «uformell sektor».

I dagens økonomiske krisetider ville en betydelig redusert inntektsskatt for husholdninger med lave/middels inntekter kunne gjort en stor forskjell for å unngå at mange havner i stor økonomisk krise med de følger det får også for barns oppvekstsvilkår.

Å gjøre folks hverdag tryggere må i større grad enn i dag være regjeringas ledestjerne. Å tro at en Høyre- regjering i større grad ville fulgt en slik ledestjerne for vanlige folk er selvsagt illusorisk, noe som klart framkommer av deres usosiale forslag til statsbudsjett for 2023.

Hvorfor viser ikke regjeringen større vilje til gjennomføre en mer kraftfull utjevningspolitikk og ikke minst komme de som sliter betydelig med økte priser på alle nødvendighetsgoder i større grad i møte?

Kan det skyldes at Arbeiderpartiet er for hengt opp i sitt tradisjonelle ideal om å være et ansvarlig styringsparti og lar ledestjernen være lavere renter og inflasjon, selv om ulempene for de svakere stilte blir store. Har regjeringen i for stor grad overlatt styringa til Finansdepartementets og Norges Banks bekymringer om fortsatt rentehevinger og økt inflasjon?

Statsbudsjettet for 2023 gir heller ikke noen særlige endringer i skattesatsene for alle oss med høye inntekter. En fordel med høy inntekt er muligheten for å kunne spare mer og dermed tåle økonomiske nedgangstider bedre.

Høy inntekt gir mulighet for å kunne bidra positivt til fellesskapet i form av å ta en større skattebelastning, særlig i krisetider der staten må ta en mer aktiv rolle i mange sammenhenger. Våre «sveitsiske» skatteflyktninger har kanskje ikke reflektert like mye over det siste.

Ifølge statsbudsjettet for 2023 framkommer det at det er om lag 2,3 millioner personer over 17 år i Norge med årsinntekt under 500.000. Om man eksempelvis hadde delt ut de nevnte 30 milliarder kroner i 2023 flatt ut til hele denne inntektsgruppa i form av skattelette eller kontantstøtte, ville det blitt rett i overkant av 1000 per person per måned. Til sammenlikning var den såkalte medianlønna på 550.000 i 2021, dvs. inntekten på midten av lønnsinntektsskalaen.

Fordelen med kontantstøtte er at den kan gis med rask økonomisk effekt for husholdninger som nå sliter økonomisk. Både strømstøtten og bostøtte er eksempler på at statlig kontantstøtte kan realiseres.

Da snakker vi om solidaritet med grupper som nå sliter med å betale regningene sine. Finansdepartementet kan sikkert regne ut en mer finmasket fordelingsprofil fremfor å overbevise våre folkevalgte at man ikke har mer økonomisk handlingsrom til å imøtekomme de husstander som nå sliter mest.

