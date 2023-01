Ja til digital kompetanse

Dette er et svar på innlegget «Vi er alle prøvekaniner»

Jeg vil begrense barns skjermbruk på skolen og skrev om det i Dagsavisen 13.01. 2023. Den 17.01. 2023 svarer Mette Frydenberg Reinertsen meg, og påstår at holdningene mine er ufunderte.

Hun tar feil, og det er trist. Til tross for at vi har innført digital «undervisning» på barneskoler i stor skala, er det forsket lite på læringsutbytte og effekt av det. Det fins i motsetning stadig mer forskning på skadevirkningene av skjermbruk for barn.

Frydenberg har videre misforstått: Å ville begrense skjermbruk er ikke det samme som å ikke ville at barn skal få digital kompetanse. Digital kompetanse bør undervises, men senere i utdanningsløpet, og en tydelig utdanningsmetode må ligge til grunn.

Frydenberg trekker frem at det er læreren som styrer skjermbruken i undervisningen, og oppfordrer foreldre til å snakke med læreren for å finne en løsning. Det er nettopp dette jeg vil til gangs!

Siri Sjøgren Selmer er statsviter og seksbarnsmor. Hun er dessuten forfatter, aktuell med boka «Nora og korona». (Elisabeth Braathen)

For slik bør det ikke være. Læreres utdanning og evner varierer, og da blir det tilfeldig hvor mye skjerm som benyttes, samt hvor utstrakt og god undervisning hvert enkelt barn får, og det er nettopp de uprivilegerte som taper.

Utdanningsetaten må legge føringer og sikre likest mulig undervisning, til alle. En tydelig metode må på plass, slik at digital kompetanse blir et eget fag, og ikke slenger fangarmene sine over i norsk, matte og engelsk.

For hvor mye undervises det egentlig i digital kompetanse på barneskolen i dag, er det ikke isteden slik at barna mer bruker digitale redskaper gjennom skoledagen? Jeg opplever det slik, og det gir ikke digital kompetanse. Bare tenk på hvor mye tid vi voksne tilbringer foran PC-en, og hvor mye digital kompetanse har vi fått av det?

Lite. Det vi har fått er tennisarmer og vond nakke.

I dag brukes Minecraft education til å undervise i koding. Her strides de lærde om hvorvidt programmet er egnet, men at det pirrer spillelysten hos barn, kan det være liten tvil om. Ikke minst pirrer det lysten til å spille Minecraft. Snikreklame kalles det, og det foregår i stor skala mot barna våre, i undervisningen.

Nei, undervis i Scratch, Python, Javascript, det er barnevennlige tilnærminger til de ekte programmeringsspråkene som Java og Html.

Og i det trenger barna kompetanse, for livene deres påvirkes i økende grad av programmerere. De fleste programmerere er hvite menn over 40, derfor må vi få både de unge og jentene på banen. Ikke minst et etnisk mangfold.

Så: Ja til digital kompetanse på skolen og ja til virkelig koding.

Men viktigst et rungende ja til senere introduksjon, kontroll på skjermtiden og på undervisningsmetoden.

Og Reinertsen, på få dager har Facebook-gruppa opprop for mindre skjermbruk i barneskolen fått 6000 medlemmer. Nettopp slike aksjoner er faktisk en av få muligheter enkeltpersoner har til å påvirke beslutningstakere.