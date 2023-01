Ønsketenkning er ikke vår metode

Heidi Finstad påpeker i sitt innlegg i Dagsavisen (10. januar) at ønsketenkning ikke hjelper de bedriftene som i dag sliter med høye strømregninger. Det er jeg selvsagt enig med henne i. Det er da heller ikke dette som er regjeringens metode i møte med de mange utfordringene vi nå står overfor.

Vi har i stedet vist handlekraft og tatt grep for å trygge arbeidsplasser og verdiskaping, basert på de innspillene og tilbakemeldingene vi får.

Ordningen med energitilskudd handlet om å hjelpe i den mest akutte fasen. På lengre sikt har vi vært opptatt av at bedrifter som ønsker forutsigbarhet rundt sine strømkostnader skal kunne få dette, og vi har derfor gjort det lettere for kraftselskapene å tilby næringslivet gode og fleksible langstidskontrakter.

Vi ser at tilbudene blir bedre og bedre – det er i skrivende stund mulig å skrive treårskontrakter til under krona, og sjuårskontrakter til under 70 øre. Det viser at markedet for langtidskontrakter begynner å fungere, til det beste for næringslivet.

Jeg verken kan eller vil detaljstyre kraftselskapene, men jeg bruker enhver anledning til å oppfordre dem på det sterkeste til å lytte til Finstad og hennes allierte i industrien og næringslivet.

De bør prioritere arbeidet med å bruke handlingsrommet vi har skapt, og tilby gode, tilpassede avtaler som gir forutsigbarhet for næringslivet innenfor de rammene hver bedrift trenger – ikke minst fordi dette kan være god butikk for kraftleverandørene selv.

Det har fra dag én vært denne regjeringens mål å bygge ut mer fornybar kraft.

Finstad påpeker til slutt at det ikke er bygd ut nok kraft i Norge til å møte den ventede etterspørselen. «Det er et resultat av feilslått politikk over lang tid», skriver hun.

Regjeringen kan vanskelig gjøre noe med fortiden, men vi kan gjøre tiltak her og nå, og vi kan stake ut riktig kurs videre. Vi vet at behovet for fornybar energi vil øke, blant annet når vi skal kutte utslippene og utvikle eksisterende og nye næringer.

Derfor har det fra dag én vært denne regjeringens mål å bygge ut mer fornybar kraft. Vi legger blant annet til rette for en utbygging av havvind som vil nær doble den norske kraftproduksjonen.

Heller ikke det er ønsketenkning – det er en aktiv, framsynt politikk.