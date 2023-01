En seier for helsevesenet

Stortinget har nå vedtatt regjeringens forslag om å fjerne privatiseringsordningen «fritt behandlingsvalg» og det er en god start på det nye året. Dette ideologiske eksperimentet har pågått lenge nok og kostet det offentlige helsevesenet for mye penger og ressurser.

Høyresiden påstår at dette vil fjerne pasientenes valgfrihet i behandlingen. Det er ren bløff. Ordningen «fritt sykehusvalg» ble innført i 2001 av Stoltenberg 1-regjeringa, og ga oss mulighet til å velge behandling ved alle offentlige sykehus i landet, og hos private kommersielle og ideelle behandlere som har avtale med ett eller flere helseforetak.

Denne valgfriheten videreføres. Det er også vedtatt at pasientene skal ivaretas gjennom en overgangsordning på 12 måneder. Ingen skal falle mellom to stoler.

Valgfrihet er viktig både for den enkelte og for å utnytte de samlede helseressursene på best mulig måte. Derfor er det viktig at private aktører som skal behandle pasienter på det offentliges regning har avtale med helseforetakene, slik at de kan inngå i det samlede behandlingstilbudet, til beste for pasienten.

Stortinget vedtar rammer for helsetjenestene og gir føringer for riktige prioriteringer og rettferdig fordeling av ressurser mellom pasientgrupper, regioner og landsdeler. Deretter går bestillingene til helseforetakene, som igjen må sørge for den konkrete utførelsen.

Valgfrihet innenfor knappe, fellesskapsfinansierte helsetjenester krever en innretning som ivaretar alle pasienter – uansett bosted, status og lommebok.

«Fritt behandlingsvalg» bryter fundamentalt med disse forutsetningene. Under påskudd om mer valgfrihet innførte Høyre-regjeringen i 2015 en slags frittstående, privat sykehussektor – frikoblet fra det offentlige helsevesenet, men likevel finansiert over sykehusenes budsjetter.

Ingen helsepolitiske krav er stilt til de private aktørene som har kommet inn i ordningen – kun at de må være faglig godkjent av HELFO. Aktørene har selv fått bestemme hvor de vil etablere seg og hvilke pasientgrupper de vil henvende seg til.

Regningen blir sendt til de offentlige sykehusene, som automatisk må svare for de private aktørenes virksomhet. I tillegg mister de offentlige sykehusene inntekter når egne pasienter behandles hos kommersielle aktører i denne ordningen.

Hele ordningen gir private kommersielle konsern en «fast-track» inn i fellesskapets helsebudsjetter, helt utenom politiske prioriteringer og krav. I 2021 ble over en halv milliard kroner utbetalt i refusjon til private kommersielle aktører i ordningen, helt utenfor sykehusenes kontroll.

Dette er penger som fra neste år kan disponeres i sykehusene.

En evaluering som kom i 2021 ga også nedslående resultater for ordningen med fritt behandlingsvalg. Rapporten viser at ventetidene ikke har gått ned, noe som var en hovedbegrunnelse for å innføre ordningen.

De fleste private behandlerne i ordningen etablerte seg i det sentrale østlandsområdet – først og fremst innenfor somatikk og ikke innen rus og psykiatri. Det er stort sett pasienter med høy sosioøkonomisk status som bruker ordningen.

Evalueringen tyder altså på at det ikke var en lik valgfrihet for alle pasientgrupper, heller ikke uavhengig av geografisk tilhørighet. I tillegg har det vist seg at samarbeidet mellom de HELFO-godkjente aktørene i «fritt behandlingsvalg» og det offentlige helsevesenet er fullstendig fraværende.

De fire toppsjefene i landets helseregioner uttalte nylig i en artikkel i Dagens Medisin at fritt behandlingsvalg ikke ble det bidraget til helsetjenesten noen så for seg ved innføringen i 2015.

Det vil bli knapphet både på økonomiske og faglige ressurser i helsesektoren de kommende årene. Det vil kreve klok politisk styring fra våre folkevalgte hvis vi skal kunne tilby likeverdige helsetjenester til befolkningen over hele landet.

Vi kan ikke gamble med ressursene, slik man har gjort med privatiseringseksperimentet «fritt behandlingsvalg».

