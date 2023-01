Hva vil vi med helsehusene?

Vi opplever stadig medieoppslag om skandaløse forhold i eldreomsorgen – nå ved Ullern helsehus. Dette på tross av at all helsehjelp etter lovverket skal være «forsvarlig».

Oppslagene vekker berettiget harme og skaper usikkerhet og utrygghet blant oss eldre. Bekymring for at vi ikke får nødvendig helsehjelp når vi trenger det. Vi uroer oss over at politikere og etatsledere tilsynelatende ikke vekkes før media presenterer skandalene.

Mange har i årevis vært samstemte om at det trengs flere folk. Dette er ikke den eneste – men den mest grunnleggende – forutsetningen for at lovenes og forskriftenes krav til forsvarlighet og verdighet kan overholdes.

Helsehus skal være et tilbud til de som har vært behandlet på sykehus, men som ikke er i stand til å klare seg hjemme. Målet er at man skal komme tilbake til hjemmet. Eldre kan også komme direkte fra sitt eget hjem til rehabilitering. Helsehusene er et nyttig ledd i behandlingskjeden dersom rehabiliteringsfunksjonen forsterkes.

Politikken med at flere skal kunne bo hjemme kan ha medført at institusjoner som helsehus og sykehjem er blitt nedprioritert. Helsehusene har både fått sykere pasienter og andre funksjoner i dag enn det de opprinnelig var tiltenkt. De brukes til avlastningsopphold for demente, og døende legges også inn. Dette fører til at opptreningsoppgavene blir tilsidesatt.

Det er bred politisk enighet om at det beste er at flest mulig eldre får bo hjemme så lenge som mulig. Vi blir flere eldre som lever lenger med flere sykdommer. Samhandlingsreformen innebærer at kommunen må ta ansvaret for syke som trenger oppfølging når de er ferdigbehandlet på sykehuset.

Det må få konsekvenser for ressurser og kompetanse i helsetjenestene. Vi vet at det også foregår godt kvalitetsarbeid. Men det er store forskjeller.

Vi mener det er viktig at kommunen fortsatt drifter for å ha kontroll på kvaliteten i helsehusene. Da kan nyttige erfaringer deles for å oppnå kvalitet. Dette er mye vanskeligere og mer uoversiktlig dersom driften konkurranseutsettes.

Når målet er tilbakeføring til eget hjem må det innebære at pasienten får være ved helsehuset så lenge det trengs rehabiliterende tiltak som ikke kan ivaretas når pasienten bor hjemme. Helsehusene må ha god kompetanse og egnet utstyr for denne oppgaven.

Å gi forsvarlig helsehjelp er en lovpålagt forpliktelse som gjelder alle instanser i systemet. Dersom helsehuset ikke kan gi forsvarlig helsehjelp, må ledelsen melde dette oppover i systemet, som avvik. Inntil avviket kan rettes opp, med tilførsel av personale eller kompetanse, bør det iverksettes inntaksstopp – selv om det er ledige senger og rom ved helsehuset.

Sykehusene må beholde pasienter som ikke kan møtes med forsvarlige tilbud i kommunen. Dette vil svi økonomisk for kommunen, men det er en helt nødvendig konsekvens – som det kan tas hensyn til gjennom statlige overføringer.

Vi snakker om mennesker i en sårbar fase av livet.

Å jobbe på helsehus bør bli mer attraktivt. For å sikre rekruttering og beholde dyktig personale, er det nødvendig at ufrivillig deltid avskaffes og erstattes med hele, faste stillinger. Faglige utviklingsmuligheter for alt personale og kontinuerlig språkopplæring for de som har behov er også viktig. Likeledes økonomiske bevilgninger som sikrer at samtlige stillinger får gode lønns- og arbeidsvilkår.

Så vel demente som døende trenger spesialutdannet personale og skjermede omgivelser som helsehusene ikke kan tilby i dag. Kommunen bør ha andre tilbud til disse pasientene.

Det folkevalgte tilsynet må styrkes og gis relevant opplæring, slik at de viktige spørsmålene kan bli stilt og sakene fulgt opp politisk. Alle som opplever at de selv eller pårørende ikke får forsvarlig helsehjelp og omsorg må få informasjon om sin klagerett.

Byrådsavdelingen i Oslo kommune bestiller nå en ekstern gjennomgang av helsehusene. Rapporten skal inneholde konkrete og begrunnede forslag til forbedring. Samtidig har bystyrets kontrollutvalg av gode grunner anmodet Kommunerevisjonen om å foreta en revisjon av helsehusene.

De to initiativene er i seg selv positive. Dersom eldrerådene lokalt og sentralt, de ansattes fagforeninger og erfarne klinikere får en sterk posisjon i disse prosessene, vil det styrke sannsynligheten for at utredningene kan føre fram til langsiktige, kvalitetssikrende tiltak.

Vi ser fram til disse rapportene, men noen forbedringstiltak er åpenbart nødvendige og må iverksettes straks.

