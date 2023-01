Solidaritet når det er beleilig?

I over ett år med strømkrise har statsminister Jonas Gahr Støre stått rakrygget og forsvart solidaritet med Europa. 2023 startet med påminnelse om et Europa i en helt annen krise.

På noen dager har varmerekorder falt over hele Europa. Klimakrisen treffer Europa med full styrke. Men i møte med klimakrisen er Støres strategi motsatt: Norge skal være de siste som bidrar.

De flotte prinsippene til Støre er ikke å finne i norsk klimapolitikk, skriver Ingrid Liland (MDG). (MDG)

I krisetid må våre politiske ledere være spesielt tydelige og vise at politikken som får oss ut av krisene bygger et sterkere samfunn. Støres tydelige forsvar for en energipolitikk der vi står sammen med et Europa i krise samlet store deler av det politiske Norge. Men det politiske prosjektet til regjeringen henger ikke sammen.

De flotte prinsippene til Støre er nemlig ikke å finne i norsk klimapolitikk. Ved tre anledninger har Norge valgt å være sinken i en verden som går ellers går framover.

Forhandlingene om en grønn industriavtale med EU var en av de mest prestisjefylte forhandlingene for at norsk industri skal kunne ta del i utvikling av nye bærekraftige industrier i Europa og komme ut av fossilavhengigheten. Det vil redusere diktaturavhengigheten, og bidra til omstillingen mot nullutslippssamfunnet.

Forhandlingene med Norge gikk i vasken fordi EU satte ned foten mot Norges ønske om å lete etter olje i Arktis. Norge har opptrådt som en opportunistisk gambler som bruker strømkrisa til å maksimere profitten på ei oljenæring som alle vet at klimaet ikke tåler på lang sikt.

Et område der Norge er en mektig nasjon, er i forvaltningen av Arktis-området. Da Joe Biden stilte til valg som president lanserte han en plan for å stanse klimaendringene. Ett av tiltakene var et moratorium for oljeleting i Arktis. Den umiddelbare responsen fra regjeringen var at det ville være aktivitet i Barentshavet i mange år.

Til og med når våre mektigste allierte – som USA og EU – viser vei, klarer ikke Norge å rekke opp handa og si: Ja, dette skal vi selvfølgelig være med på!

Her hjemme kunne Norge blitt det foregangslandet som vi har alle forutsetninger til å være, i både strømkrisa og klimakrisa. Vi kunne møtt strømkrisa med ekstraordinære rammebetingelser for investeringer i fornybar industri, omstilling i Europa og energieffektivisering.

Vi kunne valgt å gi norsk næringsliv konkurransekraft i en bærekraftig verden og utvikle teknologi som verden trenger for bærekraftig verdiskaping. Men i Norge har de mest gullkantede ordningene vært reservert en oljeindustri som går så det griner.

Det er få nordmenn som er mer kompetent og forberedt til å møte von der Leyen og europeiske topper i forhandlinger om Europas fremtid enn Jonas Gahr Støre. Han kunne gitt optimisme og framtidstro til kalde europeere, til et Sør-Europa i stadige branner og til norsk næringsliv etter oljealderen. Men med seg har han ikke politiske visjoner om den verden vi skal skape sammen. I lomma har han en politikk for å skape framtidstro hos de som allerede tjener best: Olje- og gassnæringa.

Logikken i energipolitikken som Støre forsvarer er at vi er del av en global dugnad. Vi bidrar når andre trenger det, og de bidrar når vi trenger det. Det er både riktig å gjøre, og det er smart. Vi klarer oss ikke alene. Men den dugnaden vil ikke Norge være med på når Europa og verden skal bekjempe klimakrisa.

Vi trenger et samfunnsprosjekt å samles om i krisetid. Men med en regjering som bare hopper fra sjanse til sjanse for å håndtere de kortsiktige problemene (og inntjeningsmulighetene) her og nå, er det vanskelig å finne ut hva vi skal samles om.

Når det blir så stor avstand mellom prinsippene som gjelder når det passer oss, og prinsippene som gjelder når det blir ubehagelig, er det ikke mye til samfunnsprosjekt.

Vi trenger mer enn noen gang å vise at politikk virker. I alle demokratier har politiske ledere et valg. Setter vi fortsatt kortsiktige interesser og noens gevinst først, eller samler vi alle krefter som finnes i folk og næringsliv til den dugnaden som skal til?

I Norge har vi tradisjon for å velge det siste. Varmerekordene i starten av 2023 bør få Støre og regjeringen til å vise at solidariteten ikke bare gjelder når det er mest beleilig.

Norge er blitt et av verdens beste land gjennom å velge solidariteten før. Det er vanskelig å forstå at en statsminister fra Arbeiderpartiet lar denne sjansen til å vise vei gå fra seg.

For klimaet og fremtidige generasjoner er det en tragedie.

