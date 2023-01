Han skildret krig på en ny måte

Kurt Vonnegut ville ha fylt 100 år i november. Hans litterære stil var forfriskende – og annerledes enn det folk hadde lest tidligere. Få forfattere har klart å beskrive krigens brutalitet med så mye humor.

Fremfor alt viste han at skriving er terapi. Man kan lett forestille seg at hans mest kjente roman kunne funnet sted i dagens krigsherjede Ukraina.

Det er et vannskille i Vonneguts karriere; nemlig før og etter at han skrev den litterære klassikeren «Slaktehus 5» (1969). Hans sjette roman regnes som et mesterstykke innen både antikrigsromaner og postmodernisme, og den har også sjangertrekkene; fragmentert, ironisk.

Da Vietnamkrigen raste som verst traff boken en nerve blant lesere i USA og den vestlige verden, og kanskje gir det også ekstra mening for oss å lese den nå som russerne dreper sivile i Ukraina.

I februar 1945 terrorbombet allierte fly den vakre tyske byen Dresden, som ikke hadde noen strategisk betydning. I løpet av få timer ble tusenvis av tyske sivile drept. Blant de som opplevde bombingen var den amerikanske krigsfangen Kurt Vonnegut. Senere skrev han en av etterkrigstidens beste romaner om det traumet han opplevde den uforståelige bombingen som.

Nils Vermund Gjerstad, filmanmelder og skribent. (Privat)

Dresden var det største bysenteret som ennå ikke var blitt bombet. Grunnen til at byen ble spart var at den var en kulturby, ikke minst på grunn av sin arkitektur. Kurt Vonnegut beskriver den som «The Florence of the Elbe» – Elbens Firenze. Over en million flyktninger befant seg i Dresden, og i tillegg var det 25.000 allierte krigsfanger ved byen. Kurt Vonnegut var en av disse.

«Slaughterhouse five» kom ut for 53 år siden og sprudler av humor og kreative innspill. Samtidig gir den innblikk i noen av menneskehetens mørkeste sider. Dette er en bok som lar deg kjenne på et tungt alvor, og som samtidig får deg til å le – når du minst ønsker det.

Romanen som ble Vonneguts store gjennombrudd, er på knappe 190 sider. Fortellingen er en blanding av krigsdrama, science-fiction og humor – spesielt svart humor og ironi. Miksen høres kanskje snodig ut, men den gir mening når du leser boka, og heldigvis er den lettlest.

Romanen gjorde at amerikanske Kurt Vonnegut (1922–2007) gikk fra å være kultforfatter til å bli en litterær stjerne, og en de fremste talsmennene for den økende antikrigsbevegelsen i USA. Sannsynligvis har det ikke kommet en lignende bok, verken før eller senere.

I første kapittel er det Kurt Vonnegut selv som henvender seg til leseren. «All this happened, more or less», åpner han boka med. Videre forteller han om at han ikke klarer å skrive om de vonde minnene fra krigen. Samtidig er han overbevist om at han må skrive om det.

I 23 år har han prøvd og prøvd, gitt opp og prøvd igjen. Passende nok sammenligner han seg selv med en slik saltstøtte som kona til Lot i Bibelen blir forvandlet til.

Han blir rett og slett stum av sjokk når han tenker på Dresden i 1945. Omsider kommer han frem til en ny og annerledes måte å gjøre det på. Dette skal ifølge Kurt Vonnegut ikke bli en bok skrevet av en saltstøtte, men en som starter med «Listen, Billy Pilgrim has come unstuck in time» og slutter med «Poo-tee-weet!». Ved å fiksjonalisere seg selv klarer forfatteren det nesten umulige: Å adressere de vonde minnene.

Hovedpersonen Billy Pilgrim er en karikert versjon av forfatteren selv; en håpløs og klønete amerikansk infanterist, blottet for patriotisme, mot og heroiske vyer, og med en kropp formet som en Coca Cola-flaske.

Motvillig blir han kastet inn i slaget ved Ardennene i desember 1944, der han blir tatt til fange av tyskerne og sendt til Dresden. I februar 1945 blir Dresden ødelagt av alliert bombing, og tusenvis av sivile tyskere blir drept på få timer.

Dresden var en vakker by, uten noen militær betydning. Ironisk nok overlever Billy Pilgrim i et tidligere slaktehus, der han og andre krigsfanger søkte ly under bomberegnet. Når de kommer ut derfra ser terrenget ut som et månelandskap.

Det skal ta Billy Pilgrim mange år før han klarer å finne en måte å forholde seg til krigens meningsløshet på. Faktisk handler mye av boka om å klare å ha et avslappet forhold til døden. Hver gang død omtales, legger Billy Pilgrim lakonisk til; «…so it goes». Det blir et slags omkved, som gjentas gjennom romanen. Frasen skaper en rytme.

Humoren til Vonnegut er i særklasse. Med enkle retoriske grep klarer han å latterliggjøre personer som er selvhøytidelige, egoistiske eller hyklerske. Samtidig har forfatteren en egen evne til å finne humor i de mest graverende situasjoner. Et artilleriangrep beskriver han som om Gud åpner smekken sin og pisser på soldatene.

Humor blir også et hjelpemiddel for Billy Pilgrim når han skal se den store tragedien i øynene. Ironi gjennomsyrer historien, ikke minst at hovedpersonen overlever ved å søke ly i et tidligere slaktehus, derav tittelen «Slaughterhouse five».

Historien presenteres ikke i kronologisk rekkefølge. Livet til Billy Pilgrim er som puslespillbiter som leseren selv må sette sammen. Konstant hopper Pilgrim fra det ene minnet i livet sitt til et annet. I det ene øyeblikket er han midt oppe i et krigshelvete, så et brått skifte til en firmafest i New York, mens han i neste avsnitt gjenopplever en dramatisk svømmeopplæring som barn.

Faktisk er det et viktig poeng at boken er oppstykket på denne måten, for slik fungerer kanskje minnene til en som er traumatisert? Både forfatteren og hovedpersonen lider av PTSD (posttraumatisk stresslidelse), hvor stadige flashbacks er en del av diagnosen.

Romanen ble altså publisert på et tidspunkt da Vietnamkrigen raste for fullt. Billy Pilgrim har en sønn som tjenestegjør i Vietnam, og man føler at Vietnamkrigen også implisitt er med i «Slaughterhouse five». Spesielt i hvordan de sivile rammes av krig.

I USA var det mange tilbakevendte soldater som oppførte seg slik som krigstraumatiserte Billy Pilgrim – som lå våkne om nettene, som var deprimerte, slet med konsentrasjon og ikke fungerte særlig godt i hverdagen.

Diagnosen PTSD ble først lansert av American Psychological Association (APA) i 1980. Muligens var Kurt Vonneguts roman med på å skape forståelse for krigstraumer? Over femti år etter at «Slaughterhouse five» ble publisert, føles den ennå frisk og inspirerende.

Kurt Vonnegut klarer også å gjøre noe mer med litteraturen. Dette er ikke bare nok en historie om en soldat, men også en medrivende fortelling som viser at det finnes håp når det ser som mørkest ut. Dessuten viser Vonnegut at innen fiksjonen er mulighetene til å formidle en fortelling nærmest grenseløse.

Eksempelvis har både UFO-er, utenomjordiske vesener og tidsreiser en sentral plass i Kurt Vonneguts litterære univers. Også det er helt nødvendig for at fortellingen skal gå opp.

Neste gang noen spør hvorfor man skal gidde å lese bøker, tenker jeg at de bør gi «Slaktehus 5» en sjanse, og så heller uttale seg om litteratur etterpå. Denne boka lever i beste velgående og er på ingen måte død.

And so it goes.

