Enda et ulovlig vedtak?

I juli i år vant NOAH en full seier for ulvene i Borgarting lagmannsrett mot staten. Det avgjørende spørsmålet i saken var terskelen for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, herunder betydningen av oppnåelse av «bestandsmålet» for denne terskelen.

Stortinget har vedtatt at ulvene skal være prioritert i sonen, og at det skal være «høy terskel» for å gjøre unntak fra det strenge vernet som ulvene i teorien skal beskyttes av. Likevel gjør staten vedtak hvor det knapt er mulig å se noen «terskel», og hvor ulver vedtas skutt bare fordi de er ulver.

Lagmannsretten konkluderte med at departementets vedtak om Letjennaflokken var ugyldig som følge av feil rettsanvendelse. Vilkårene for å gjøre unntak fra vern av ulv, i naturmangfoldloven § 18, var ikke oppfylt. Lagmannsretten uttalte at oppnåelse av bestandsmålet i seg selv ikke utgjør et selvstendig og tilstrekkelig grunnlag for å tillate skyting av ulv.

Retten slo fast at avliving av ulv i ulvesonen må begrunnes konkret, og ikke kan vedtas med henvisning til generelle «belastninger» som følger av at det er opprettet en ulvesone som sådan.

Siri Martinsen

Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Klima- og miljødepartementet i sitt vedtak ikke hadde påvist konkrete forhold knyttet til Letjenna-flokken som kunne begrunne skyting.

Til tross for denne dommen har nå staten gjort enda et nytt vedtak med omtrent samme begrunnelse; ulvene i ulvesonen ses på som en «belastning» rett og slett fordi de er ulver og lever i sonen – og nå skal de igjen skytes fordi de er «over bestandsmålet».

Det virker som om regjeringen overhodet ikke bryr seg om at de med høy risiko gjør ulovlige vedtak mot kritisk truede dyr år etter år.

Staten anket lagmannsrettens dom, og har blant annet hevdet at den står i motstrid til Høyesteretts dom fra 26. mars 2021, som gjaldt et vedtak om skyting av 19 ulver utenfor ulvesonen.

Det er ikke riktig at disse dommene er motstridende, tvert imot. Borgarting lagmannsrett foretar en systematisk gjennomgang av Høyesterett sin dom. Lagmannsrettens konklusjon, og begrunnelsen for denne, bygger på de rettslige utgangspunktene som Høyesterett slo fast i mars i fjor.

Dette gjelder også for vernenivået, hvor lagmannsretten slår fast at «Høyesterett uttaler i HR-2021-662-A avsnitt 110 også at prinsippet om geografisk differensiert forvaltning innebærer at ‘ulv med tilhold innenfor ulvesonen spares i større utstrekning enn den ellers ville blitt’, jf. avsnitt 110.»

Norske domstoler, også Høyesterett, skal løse konkrete tvister. Tvisten som var til behandling i mars i 2021 var en tvist om gyldigheten av et fellingsvedtak utenfor ulvesonen.

Når Høyesterett har konkludert i den konkrete tvisten, så er de ferdige. Da kan man ikke spekulere videre på hva Høyesterett mener om vedtak innenfor sonen. Borgarting lagmannsrett har i sin dom fortsatt jobben og tatt stilling til et konkret fellingsvedtak innenfor ulvesonen. Og da med utgangspunkt i alt som gjenbrukes kan fra 2021-dommen.

Dette er riktig rettskildebruk, og NOAH mener det ga et riktig resultat i saken; vedtaket som staten gjorde mot Letjenna-ulvene innenfor sonen var ulovlig.

Nå har staten gjort samme type vedtak innenfor sonen ytterligere tre ganger, medregnet vedtaket som nettopp er kommet. Alle disse risikerer å være ulovlige. Fordi de alle lener seg på at det å fjerne det strenge vernet av kritisk truede dyr innenfor sonen der de skal prioriteres, er helt i orden så lenge dyrene i antall er over et tilfeldig valgt tall som staten selv definerer som «maksimumsmål».

Staten velger med andre ord å gi seg selv blankofullmakt til aktivt å holde truede dyr nede på truet nivå i overskuelig fremtid. Dette er absurd, og strider naturligvis mot intensjonen i både naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Regjeringen viser åpenbar arroganse ved å gjøre stadig nye vedtak om skyting av kritisk truede dyr, på sviktende juridisk grunn.

Og i romjulen ble regjeringen nok en gang irettesatt av domstolen: Det nye vedtaket fra desember er stanset av Oslo tingrett, etter en begjæring om midlertidig forføyning fra NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr.

Tingretten mener dette vedtaket også bygger på feil rettsoppfatning. Men vår miljøminister Espen Bart Eide insisterer på et rettsmøte, og på å få skutt de truede dyrene fra den utarmede sør-skandinaviske ulvebestanden.

Det er ikke til å tro at det er samme mann som feiret «Parisavtalen for naturen» for få uker siden. Den nye internasjonale naturavtalen som miljøministeren nettopp har undertegnet, er ikke – i motsetning til lov og konvensjon – et detaljert og rettslig bindende dokument. Men det tåler å nevnes at aktiv utryddingspolitikk selvfølgelig er stikk i strid med avtalen.

Vi tåler ikke enda et ulovlig vedtak. Vi tåler ikke mer utryddingspolitikk.

