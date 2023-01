Derfor saksøker vi staten

Styret for Helse Sør-Øst (HSØ) fattet 16. desember vedtak om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt sykehus på Gaustad, kloss innpå Rikshospitalet. Organisasjonen Redd Ullevål Sykehus – med Helsetjenesteaksjonen, Ris Velforening samt Berg, Nordberg, Sogn og Tåsen Velforening som partsmedhjelpere – tar nå ut søksmål mot staten.

Bakgrunnen for søksmålet er at nedleggelse av Ullevål, salg av Ullevål-tomta og bygging av nytt sykehus på Gaustad er en katastrofalt dårlig løsning for Oslos og regionens innbyggere.

Den utløsende årsak til søksmålet er at staten vil fatte reguleringsvedtak om lokaliseringen av nytt sykehus i samsvar med HSØ sitt styrevedtak, men uten at konsekvensene er blitt utredet slik EØS-avtalen krever – før det fattes vedtak.

Det rettslige grunnlaget for søksmålet er i kortversjon at HSØ ikke har etterlevet kravene i EØS-avtalens plandirektiv (Directive 2001/42/EC) om at det skal gjøres grundige konsekvens- og miljøvurderinger, også av alternative lokaliseringer og utbyggingsmåter, før det kan fattes vedtak.

Derfor krever vi at reguleringsvedtakene blir ugyldige.

Det Helse Sør-Øst har gjort er noe helt annet. Man har satt til side plan- og bygningslovens hovedregel om kommunalt reguleringsansvar og har igangsatt statlig regulering.

Bjørn Røse, styremedlem i Redd Ullevål sykehus. (Terje Bendiksby/NTB)

Formålet er åpenbart å få det reguleringsvedtaket man vil ha. Før det gjorde man i all hast en proforma-vurdering av alternative lokaliseringer, men denne ble gjennomført så subjektivt og så sterkt innrettet mot å få den konklusjon man allerede hadde bestemt seg for, at vurderingen ikke tilfredsstiller kravene om realisme og rimelighet.

Det hører med i bildet at EFTAs kontrollorgan ESA (Efta Surveillance Authority) har sett seg så lei på det norske statsapparatets gjentatte forsøk på å omgå kravene i EØS-avtalens plandirektiv at ESA har innledet sak mot Norge om dette.

Man ville trodd, nå i etterkant av Nav-skandalen, at Helse Sør-Øst ville innrettet seg lojalt mot sentrale EØS-bestemmelser. Det har HSØ imidlertid ikke gjort. Dermed bryter man etter vårt syn ikke bare norsk lov og EØS-avtalen, men kaster også bort verdifull tid.

Konsekvensene av HSØ sitt vedtak om å nedlegge Ullevål sykehus og isteden bygge nytt sykehus på Gaustad er svært negative. Kortversjonen av miljøkonsekvensene ved å bygge et høyhussykehus kloss innpå Ring 3 og i mindre enn fem meters avstand fra Sognsvannsbekken, er at Gaustadskogen forringes som friluftsområde og som inngangsport til Marka. Utsynet til byens åser og kommuneplanens visjon om «den grønne byen» svekkes og skygge-effekter, støy, forurensning og trafikk øker.

Tar vi med konsekvensene av å bygge ut mellom én og to millioner kvadratmeter bolig- og næringsareal på Ullevål-tomta og stue inn 25.000 nye beboere, kan vi se frem til et helt annerledes, tettbygd og grått Oslo nordvest enn den grønne bydelen vi har i dag.

De rent sykehusfaglige konsekvensene blir også omfattende. Blant annet blir traume- og akuttberedskapen delt i to, mulighetene for et fremtidig, komplett fødetilbud i Oslo forsvinner og muligheten for å etablere Aker som moderne lokalsykehus for innbyggerne i hele Groruddalen blir skutt inn i fremtiden.

Byggingen av nytt sykehus på Gaustad vil strekke seg over minst 10 år. I hele denne perioden må man drive Rikshospitalet på en anleggsplass. Når man blir ferdig, vil det være så store høyde- og etasjeforskjeller mellom nytt og gammelt at samordning blir vanskelig.

Ullevål sykehus må bestå i hele byggeperioden, med de logistikkutfordringer det medfører. Det blir ikke bedre av at deler av dagens Rikshospital må rives før byggingen av nytt sykehus kan starte.

Hvorfor forstår ikke HSØ at et sykehus ikke kan bygges én gang for alle? Det må bygges i etapper der man kan justere etter hvert som demografi, teknologi, innovasjon og helsebehov endrer seg. Det er bare på Ullevål-tomta man har tilstrekkelige arealer til å kunne gjøre det på denne måten.

Sett utenfra ser det unektelig ut til at administrasjonen og de eieroppnevnte styremedlemmene i HSØ er blitt desperate.

Så til de økonomiske konsekvensene. Utredningen som arbeidsgruppen bak «Parksykehuset Ullevål» gjennomførte i 2018 viste at modernisering av Ullevål, istedenfor å bygge helt nytt sykehus på Gaustad, vil spare milliarder av kroner i investeringer og bli driftsmessig rimeligere. Det vil dessuten kunne gjennomføres raskere.

HSØ sitt styrevedtak fra 16. desember skaper ytterligere uro. Styret vedtok da å gjennomføre den nye sykehusbyggingen innenfor en øvre investeringsramme på 36 milliarder kroner.

Leser man imidlertid forprosjektrapporten med vedlegg – som styrebeslutningen er basert på – tar med såkalt «ikke-byggnær IKT» på 1,5 mrd. kroner og legger inn kostnader til riving, varemottak, undervisningsareal, sykehotell, intervensjonsstuer med mer som er nødvendig, men som er tatt ut av kalkylen, er man oppe i 44,3 milliarder kroner i 2022-priser.

Fortsatt er verken kostnader til tomtekjøp eller HSØ sin andel av det nye Livsvitenskapsbygget til 12 milliarder tatt med. Derfor har NRK rett når de anslår at samlet kostnad kan bli minst 50 milliarder kroner.

Styremedlem i HSØ, Statsbygg-sjef Harald Nicolaisen, er utvilsomt den mest prosjektkyndige i styret. Han har også rett når han sier at det er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet. Ytterligere to eieroppnevnte styremedlemmer, tidligere HSØ-sjef Peder Olsen og nestleder Nina T. Grønvold, ga i styremøtet uttrykk for det samme.

Man kan derfor bare undre seg over at styreflertallet, mot stemmene til de ansattes representanter, likevel sa ja til investeringsbeslutningen.

Sett utenfra ser det unektelig ut til at administrasjonen og de eieroppnevnte styremedlemmene i HSØ er blitt desperate og føler seg tvunget til å stemme for urealistiske og underfinansierte planer.

Egentlig ber de om å bli avløst snarest.





