Pappa «mistet» 46 år av livet

Jeg snakker daglig med mine foreldre. En dag på sensommeren fortalte pappa meg at han til sin store overraskelse var blitt informert om at han hadde søkt norsk statsborgerskap i 1998.

Det stemte ikke.

Han hadde vært hos politiet for å fornye pass og ID-kort. Da de søkte ham opp, var han registrert som norsk statsborger fra og med 1998. Som om han, som er etnisk norsk, søkte om statsborgerskap i 1998 eller hadde innvandret da – 46 år etter at han var født.

Skyldtes feilen alfabetsvikt? At han med fornavn og etternavn på S ble slettet ved en systemoppdatering? Eller var det helt tilfeldig at akkurat hans data ble slettet?

«Jeg kan ikke huske at jeg har søkt om fornyelse av statsborgerskap eller at det var en markering for nye statsborgere jeg ikke deltok på», sa pappa sarkastisk på telefonen. «Ble jeg ikke innskrevet i manntallet da jeg ble født?»

Folkeregisteret er som kjent underlagt Skatteetaten. Da pappa henvendte seg dit for å få vite hva som hadde skjedd og ba om en utskrift av data før 1998, forble svaret ufullstendig.

Det var som om politiets system, som samhandler med Folkeregisteret og Skatteetaten, hadde slettet 46 år av hans liv – eller at han hadde hatt statsborgerskap bare i 24 år. Han som er født i 1952. Både fødested og årstall står han imidlertid oppført med.

Brita Melissa Botnen Søreng, statsviter og skribent. (Privat)

Det store paradokset er at jeg, som er født i Latin-Amerika og er utenlandsadoptert, tilsynelatende har hatt mitt norske statsborgerskap lenger enn min norskfødte far.

Det er lett å se det tragikomiske i det. Samtidig er det som skjedde med pappa et godt eksempel på hvor skummel teknologien kan være når vi stoler blindt på den.

Hvordan kan vi stole på nasjonale systemer som inneholder våre persondata, når vi selv må kontrollere og etterprøve dem? Teknologien krever mer av oss, mens den egentlig skal frigjøre menneskelige krefter: Vi må vite hvordan vi skal handle hvis systemer svikter, og dessuten overvåke systemer som overvåker oss tilbake.

[ Dagsavisen mener: Taliban holder folket som gisler ]

Teknologien som skal erstatte menneskelig arbeid, handler i stor grad om systemenes samspill med mennesker. Likevel kan altså hendelser som det med pappa oppstå. Det vitner om at den menneskelige faktoren er litt bortglemt når teknologiens begrensninger kan ramme befolkningen.

Det som skjedde med pappa, viser at teknologien nærmest kan umyndiggjøre oss. Ikke bare kan den skape feil i brukersystemer, den kan også slette vår eksistens. Når datasystemer oppdateres eller ny teknologi innføres, står enhver bruker i fare.

I fare for å bli slettet fra nasjonale registre.

Er vi nødt til å ta stikkprøver og gå innom hver enkelt instans som Altinn, Nav og helsetjenesten for å dobbeltsjekke at vi fortsatt er registrert – og med korrekt informasjon? Når man ser på utskriften fra Skatteetaten, kunne pappas statsborgerskap like gjerne være utenlandsk – i tillegg til sent registrert.

Skatteetaten svarte pappa at de har vært fulldigitalisert fra 1995. Registrerte opplysninger eldre enn 1995 forblir i papirarkiv og kan være mangelfulle ved forespørsel.

Det som skjedde med pappa er et godt eksempel på hvor skummel teknologien kan være når vi stoler blindt på den.

Når teknologien stadig forbedres, burde den ikke da også gi oss beskjed når vi uteblir fra den? Det er vanskelig å holde noen ansvarlig når nye systemer ikke er menneskestyrt. Hvem står egentlig i krysningspunktet mellom menneskeverd og kunstig intelligens?

Digital kompetanse er et avhengighetsforhold der vi må utvikle, forstå, bruke, samt forhindre uønskede hendelser når ny teknologi overtar for eksisterende systemer.

«Teknologiutviklingen reiser menneskerettighetsutfordringer som ikke bare rammer utsatte grupper, men hele befolkningen», skrev spesialrådgiver Cecilie Hellestveit i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i årsrapporten for 2020.

Hennes utsagn bekrefter pappas opplevelse: I møte med teknologien er vi alle sårbare.

At våre persondata kan komme på avveie eller bli slettet, er ikke nytt. Problemet oppstår når vi ikke kan gjøre rede for hva som har skjedd eller klarer å gjenopprette en feil. Det som kunne forblitt én midlertidig feil blir da permanent og rammer flere enn bare én.

Vit at du kan være den neste som faller ut fra et nasjonalt system der du alltid fantes.

Pappa og jeg råder deg til å oppsøke samtlige offentlige kontorer for å forsikre deg om at du fortsatt finnes i nasjonale system og fortsatt kan benytte deg av dem.

[ Nyttårsforsett: – Hele tiden og aldri er sjeldent en god målsetting ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen