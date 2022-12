Nytt år, nytt alvor

2022 var året vi endelig skulle møtes igjen, der meteren og antallsbegrensning skulle byttes ut med klemmer og julebord. Vi fikk både julebord og klemmer, men dessverre er det ikke oppheving av koronarestriksjoner som vil bli stående i historiebøkene fra 2022.

Vi går inn i 2023 med et nytt alvor.

2022 er året da Russland invaderte Ukraina. Det er året da matkøene i Norge vokste og strømregningene ble så dyre at vi frøs både hjemme og på jobb. Det er året da fotball-VM ble alt annet enn en folkefest – i hvert fall i Norge og våre naboland – og i stedet handlet om forbudte kapteinsbind i regnbuefarge og døde migrantarbeidere. Det er året da flom la en tredjedel av Pakistan under vann.

2022 ble også året vi igjen fryktet atomkrig. Putins trusler om bruk av atomvåpen ble en dyster, men viktig, påminnelse om at vi ikke ble ferdige med disse masseødeleggelsesvåpnene på 80-tallet.

Det er synd at situasjonen måtte bli så farlig før norske aviser skulle vie spalteplass til atomvåpensaken. Dessverre har den fornyede oppmerksomheten også medført en skremmende «ufarliggjøring» av disse våpnene.

Jeg hadde ikke forestilt meg at vi i 2022 skulle snakke ned konsekvensene av atomvåpen. At svaret på økt fare for bruk skulle bli feilaktige uttalelser som: «Det blir ingen konsekvenser for Norge dersom det brukes et taktiske atomvåpen i Ukraina» eller at taktiske atomvåpen bare har en «ørliten del av sprengkraften til de store atomvåpnene som vi tenker på når vi tenker på slutten av andre verdenskrig og Hiroshima og kappløpet under den kalde krigen».

I dag er det et akutt behov for å heve terskelen for bruk av atomvåpen og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak som kan redusere sjansen for feil og misforståelser. Skal vi klare det, må vi prioritere oppmerksomhet og ressurser.

Det skjer ikke dersom vi ufarliggjør atomvåpen. For å kunne treffe riktige beslutninger må vi ta inn over oss hvilken risiko disse våpnene utgjør.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Ingen stat eller organisasjon vil kunne tilby nødvendig hjelp til ofrene, til det vil ødeleggelsene være for store og strålingsfaren for høy. Taktiske atomvåpen, eller «små» atomvåpen, som de ofte er omtalt som i norske media, kan ha sprengkraft opp til mange ganger den kraften bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki hadde.

Den eneste måten vi kan sikre oss mot atomvåpen på, er ved å avskaffe dem. På veien dit må vi bidra til å delegitimere disse våpnene.

For stigmatisering fungerer. Det er en grunn til at Qatar ønsket seg fotball-VM, det er en grunn til at Equinor er livredd for en skiløper som påpeker det åpenlyse i at CO2-utslipp er en utfordring for skisporten i Norge. Og det er en grunn til at atomvåpenstatene gjør sitt beste for å rettferdiggjøre handlingene sine under internasjonal lov.

De fem atomvåpenstatene som er en del av ikkespredningsavtalen hevder alle at de overholder sine nedrustningsforpliktelser, selv om de åpenbart bryter med disse og tviholder på «retten» til å besitte atomvåpen. Omverdenens tydelige kritikk av Russlands atomtrusler førte til at landet delvis trakk truslene tilbake – gjennom en tydeliggjøring av at enhver bruk av atomvåpen vil være i samsvar med Russlands uttalte kjernefysiske doktrine.

Som et lite land er Norge avhengig av en rettsbasert verdensorden. Det burde atomvåpenpolitikken speile.

FNs atomvåpenforbud bidrar til å styrke normen mot atomvåpen, og setter stater som Norge på prøve. Mener vi alvor med målet om en verden uten atomvåpen, eller vil vi fortsette å legitimere atomvåpnene til våre allierte?

I en tid der stigmatisering og fordømmelse av atomvåpentrusler er prekært, valgte Norge å trekke seg fra en felles uttalelse i FN som sa at atomvåpen har katastrofale humanitære konsekvenser og at det er i menneskehetens interesse at disse våpnene aldri blir brukt igjen, under noen omstendighet.

Som et lite land er Norge avhengig av en rettsbasert verdensorden. Det burde atomvåpenpolitikken speile.

Mens den norske regjeringen skuffer, er 2022 også året der flertallet av verdens stater brettet opp ermene og styrket sin innsats mot atomvåpen. I juni møttes statspartene til FNs atomvåpenforbud i Wien.

Resultatet var en tydelig fordømmelse av alle trusler med atomvåpen og 50 konkrete tiltak som skal bidra til å avskaffe atomvåpen og sikre støtte til ofre for bruk og prøvesprengninger.

Et flertall av verdens stater støtter forbudet, fordømmer atomvåpen og mener disse våpnene tilhører fortiden. På samme måte som vi ikke godtar et en stat bygger opp kapasitet til å bedrive massedrap ved bruk av kjemiske våpen, er disse statene enige om at vi heller ikke bør godta en slik kjernefysisk kapasitet.

Ingen bør ha midlene til å utføre massedrap på minutter. Det finnes ingen trygge hender for atomvåpen.

Å ta i bruk atomvåpen, vel vitende om konsekvensene og mulige motreaksjoner, vil være en irrasjonell handling. Men vi kan ikke fortsette å basere vår egen overlevelse på at enkeltindivider – som Vladimir Putin, Kim Jong-un og kanskje etter hvert Donald Trump – alltid vil ta rasjonelle valg. Vi kan ikke fortsette å lukke øynene for mulighetene for tekniske feil og misforståelser.

Det er både naivt og uansvarlig.

Vi går inn i 2023 med et nytt alvor, men også med mulighetene til å bidra til at atomvåpen legges på historiens skraphaug.

2023 bør bli året der Norge tar avstand fra atomvåpen.

