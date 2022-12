Hvem har sniktittet på deg?

Personvernet står veldig sterkt i Norge. I alle fall tror vi det. Men vi leser stadig om saker der snokete videoentusiaster har sneket seg til å filme på toaletter, i dusjen og på trening, enten det gjelder unger, jenter eller voksne.

Dessuten har vi videoovervåking på offentlige steder og med det krenkelse av privatlivet for oss alle, barn som voksne. Det er ikke mange gatehjørner i byene som ikke er overvåket. Ikke alle liker det, derfor blir det også saker om det i media.

Men det er et digert hull som folk har glemt. En type overvåking som ikke går på stat og kommune eller myndigheter generelt, men som likevel kan havne i feil hender. Det er ulovlig, men blir oversett av Datatilsynet.

De fleste som går ut i skogen, gjør det for å finne fred og ro. Da regner jeg ikke med det fåtallet som må drepe for å kose seg. Men alle oss andre som nyter naturen med kamera eller bærspann, soppkurv eller bare en sekk med niste, kaffe og selvfølgelig en pose for søppel – det vi ikke legger fra oss i skogen. For selv om det det er snakk om dopapir, så er det faktisk greit å ta det med seg.

Dopapir, ja. De fleste bruker det når de skal gjøre sitt fornødne. For gutta er det enkelt, så lenge de holder seg til nummer én. Å slå en gul bue i skogen avslører ikke så himla mye. Vi kvinnfolk, derimot, har ikke andre valg enn å avsløre det meste til myggen som måtte være i området.

Det er ikke særlig behagelig å tenke på at man også kan bli beglodd fra en PC-skjerm via et viltkamera som henger der man velger å tømme tanken.

Berit Helberg, naturelsker. (Privat)

Men dette handler ikke engang om å bli beglodd når man må gjøre andre ting. Det handler om å få gå ut i skogen i ro og fred, senke skuldrene, føle på behageligheten av å være alene og ubeglodd av andre enn ekorn, rev, nøtteskriker og andre av skogens beboere.

Det siste man da ønsker, er at man blir tatt bilde av, filmet og lagret på en minnebrikke som kan havne hvor som helst.

Syns du den tanken er behagelig? At det finnes bilder av deg på minnebrikker og ukjente laptoper eller filmer. Kanskje snakket du i mobil da du gikk forbi et kamera du ikke så? Da finnes det lydopptak av deg også – uten at du aner det. Samme hva du har sagt eller gjort i skogen, så uskyldig det enn måtte være: Det kan være lagret, du kan være observert.

Den freden og roen du søker i skogen eksisterer ikke så lenge du kan bli filmet uten å vite det.

Hvordan kunne Datatilsynet glemme viltkameraene i alt oppstyret om personvern her i Norge? Jegere og andre tar seg til rette og setter opp umerkede kameraer mot veier og stier, uten et eneste ord til informasjon om at det er viltkamera i området.

Til tross for at det står soleklart hos Datatilsynet at det ikke skal settes opp mot vei eller der mennesker kan risikere å dukke opp.

Hvordan kunne Datatilsynet glemme viltkameraene i alt oppstyret om personvern her i Norge?

Det har nettopp vært en aksjon i området Aurskog-Høland. Umerkede viltkameraer ble tatt ned for å leveres til politiet. Kudos, sier jeg! Samtidig sier jeg til Datatilsynet: Reager, for pokker!

Er det ulovlig å filme unger som trener uten å si fra, eller sette opp et kamera på dass på et bibliotek, er dette like ulovlig og like mye snikfilming. Uansett hvordan man rettferdiggjør oppsett av viltkameraene og uansett hvor uskyldig den menneskelige aktiviteten foran umerket kamera er.

Reglene er klare. Jeg håper aksjonen fortsetter inntil dette blir tatt kraftig tak i av rette myndigheter.