Nyttårsforsett til nytte og glede

For null kroner i måneden kan du øke endorfin- og energinivået, sove bedre om natten, få det bedre med deg selv og samtidig hjelpe andre.

«Jeg sover altså så godt om natta», smiler en av våre frivillige når jeg møter ham. Han er over 70 år og har vært frivillig i Oslo Røde Kors i flere tiår.

Og han er ikke alene.

Mange av våre frivillige sier at det aller beste med å være frivillig, er følelsen de sitter igjen med etterpå. Få ting er bedre enn å gjøre en forskjell i andres liv og gi av din tid til noen som virkelig trenger det.

Oslo er en by hvor mange trenger hjelp. Og 2022 var året da én stor krise ble avløst av en annen, som førte med seg en tredje. Pandemi, krig i Europa og inflasjon. Det preger oss som bor i Oslo.

[ Siv har levd i fattigdom i årevis. Så slo lynet ned i huset hennes ]

Elin Holmedal er daglig leder i Oslo Røde Kors. (Privat)

Først og fremst de av oss som trenger hjelp, men også de som ønsker å hjelpe. Og ikke minst preger det Røde Kors sitt arbeid. I januar 2022 åpnet Oslo Røde Kors dørene for fullt etter flere lengre perioder med nedstengninger. Under pandemien mistet vi kontakt med mange av de som tidligere kom til våre aktiviteter. Da vi åpnet igjen, strømmet deltakerne til på ny. Det var godt å se.

Men baksiden av dette er at det er mange i byen vår som trenger hjelp. De som hadde hatt det vanskelig før pandemien, led også mest under nedstengning og hadde det mest krevende etter gjenåpning.

Da Russland invaderte Ukraina i februar, banket en ny gruppe mennesker på døren. Vi var til stede ved akuttmottaket på Helsfyr fra første ukrainske flyktning kom til Oslo.

Vi opplevde stort engasjement og mange nye ønsket å bli frivillige og tok kontakt med oss for å hjelpe.

Det er rørende å se det hjelpebehovet mange kjenner på når de ser andre mennesker som lider. Også i en situasjon som har vært utfordrende for oss alle. Med høye strøm- og matvarepriser og økende rente, kjenner vi alle på usikkerheten som følger med. Men for de fleste av oss betyr det bare at vi må kutte ned på forbruket. De som ikke har noe forbruk å kutte i, er de som virkelig sliter.

[ – Vi må diskutere de sosiale ytelsene ]

Få ting er bedre enn å gjøre en forskjell i andres liv og gi av din tid til noen som virkelig trenger det.

Over 19.000 barn i Oslo lever i fattigdom. Vi snakket nylig med en alenemor som hadde fått plass til seg og sine to barn på et av våre gratis ferietilbud for familier som lever med lavinntekt. Men moren var usikker på om hun kunne delta, selv om tilbudet er gratis. For hun hadde ikke råd til å kjøpe varme klær til barna så de kunne leke ute i snøen.

Dette er bare én av mange hjerteskjærende fortellinger som vi i Røde Kors hører. Før jul ser vi at mange har lyst til å hjelpe. Men det er ikke bare i julen folk trenger vår hjelp. Våre frivillige møter familier som sliter med å betale utgifter hele året, eldre som sitter ensomme i hjemmene sine i april, migranter som ønsker å lære seg norsk eller som trenger en venn i september.

Frivilligheten kan ikke løse alle utfordringene i byen vår, men som frivillig kan du bøte på og forebygge følelsen av utenforskap. Og du kan bidra til fellesskapsfølelse og verdiskapning hos oss som bor her. Både hos de av oss som trenger hjelp og hos de som ønsker å hjelpe. Og her kommer min oppfordring til deg for det nye året.

Du kan gjøre en forskjell!

Det finnes en rekke frivillige organisasjoner i Oslo der du kan engasjere deg. Hos oss i Røde Kors kan du være besøksvenn for en som ikke har familie eller venner som kommer på besøk. Du kan gå tur med en flyktning som ikke kjenner byen og som trenger et avbrekk i en vanskelig ny hverdag.

Du kan støtte ungdommene i våre aktivitetshus, eller barna i våre barneaktiviteter. Ved familiesenteret vårt kan du være med på å lage mat og bli kjent med de mange familiene som kommer dit, eller kanskje du kan besøke en innsatt i fengsel som ikke får besøk av noen andre.

Så; i tillegg til å tegne et nytt medlemskap på treningssenteret for 2023, kan nyttårsforsettet ditt være å melde deg som frivillig? Det er helt gratis og har mange helsemessige fordeler.

Vi kan garantere økt livskvalitet både for deg og den du hjelper.

[ – Da jeg var i Frp, slutta jeg å poste om innvandring på Facebook ]

[ Arbeiderne har ikke fått lønn siden september: – Aldri mer Norge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen