Hvem skal egentlig straffes?

I disse dager pågår rettsprosessen etter aksjonen jeg deltok i på Stortinget 18. mai 2022. Da reiste jeg og tre andre aktivister fra Extinction Rebellion oss opp fra galleriet i stortingssalen.

Vi ønsket å uttrykke vår frustrasjon over at Norge fortsetter å lete etter olje i en tid der vitenskapen forteller oss at vi må stoppe med fossil energi.

Som jeg skrev i Dagsavisen (28. mai), valgte politikerne å forlate salen nokså umiddelbart etter at vi begynte å ytre oss.

Og idet de forlot salen ble handlingen vår kriminell med ubetinget fengsel som et sannsynlig utfall.

Årsaken til det ligger i straffelovens §115 som sier at «Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet».

Idet politikerne forlot stortingssalen hadde vi altså hindret dem i å utføre deres virksomhet. Dermed var et vindu for å sette et eksempel overfor aktivister åpnet.

Dagen etter kunne vi lese i mediene at stortingspresident Masud Gharahkhani hadde anmeldt oss under nevnte paragraf. Noen dager senere ble vi igjen opplyst gjennom mediene at saken nå lå hos PST.

Det skal sies at vi var forberedt på at denne paragrafen kunne bli aktuell, men ingen av oss hadde virkelig trodd at det ville skje. Det var muligens naivt. Samtidig var det vi gjorde oss skyldige i å snakke til våre folkevalgte.

Vi pratet. Vi ytret oss. Med fengsel til følge?

Min hensikt er ikke å skape sympati for en mulig fengselsdom. Om det blir konsekvensen tar jeg imot den – stolt av å ha stått opp for de stemmeløse i verden. For dem som på grunn av vår levemåte lider i dag, og for dem som ennå ikke er født, men som vil få overlevert en verden i krise.

Nei, min motivasjon drives av nysgjerrighet og frustrasjon over at demokratiet ikke klarer å ivareta fremtidige generasjoners interesser. I stedet blir borgere som påpeker at dette er kriminelt i sin natur gjort til forbrytere og straffeforfølges.

I dette tilfellet er det oss som driver klimakamp, men det kunne like gjerne vært kvinner eller minoriteter som kjemper for likestilling.

Kan vi som deltakere i et demokrati stå inne for det? Vi må ikke glemme at rettigheter vi tar for gitt i dag i stor grad skyldes modige individer som har stått opp for noe som en gang ble ansett som kontroversielt og utenkelig.

Det bringer meg videre til et scenario som like gjerne kunne ha vært utfallet, om våre folkevalgte hadde hatt dette med seg i tankene den dagen vi valgte å ytre oss fra galleriet.

Tenk om de var progressive nok til at de, i stedet for å forlate salen, så opp. At de tok vår deltakelse i spørretimen som en mulighet til dialog. Hadde da vår handling blitt kriminell? Eller ville det vært en mulighet til å bygge tillit, en mulighet til å vise vilje og evne til samarbeid?

Stortingspolitikerne bærer også på et ekstra ansvar. Et ansvar om å kommunisere åpent og ærlig om at vi er på full fart inn i en katastrofe vi ikke har sett maken til.

Nyhetsbildet ville, i stedet for å handle om unge pøbler som ikke respekterer de demokratiske prosessene, kanskje ha handlet om hvor åpent demokratiet vårt er.

Kanskje kunne det ha åpnet for mer inkludering av yngre generasjoner i de tøffe avgjørelsene vi er nødt til å ta for å snu skuta. Én ting er sikkert: Det hadde gitt håp til en voksende del av befolkningen som har mistet tillit til at de folkevalgte tar klimakatastrofen på alvor.

Med dette som bakteppe ser jeg meg nødt til å minne om at stortingspolitikerne kun er mennesker. De begår feil. De påvirkes av makt og penger som så mange andre. Men de bærer også på et ekstra ansvar. Et ansvar om å kommunisere åpent og ærlig om at vi er på full fart inn i en katastrofe vi ikke har sett maken til.

Det har de ikke klart. Om det er bevisst for å kare til seg kortsiktig vinning eller rett og slett uvitenhet, er opp til hver enkelt å bedømme. Vi har tross alt ikke et rettsvesen som stiller dem ansvarlige for utviklingen.

Det som er sikkert er at en fjerdedel av nordmenn ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, 15 prosent av oss er usikre. Til sammen er det altså over 1,3 millioner klimaskeptikere i Norge. Det er høyest i Europa. Samtidig er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene for 2030.

Politikerne har åpenbart feilet. Bør de straffes for det?

