Hvorfor kuttes tilgangen på kunnskap?

Folkehelseinstituttet (FHI) har besluttet å fjerne tilgangen til databasen for oppsummert forskning, Cochrane Library, flere medisinske søkedatabaser, samt New England Journal of Medicine, NEJM, for hele helsetjenesten. Dette på grunn av regjeringens store kutt.

Anne Hilde Røsvik er seniorrådgiver og fysiolog ved FHI. (Privat)

De som rammes hardest er kommunehelsetjenesten, kompetansesenter og mindre sykehus, når medisinske søkedatabaser, Cochrane Library og tidsskriftet NEJM brått blir borte. Helsetjenesten gjør rundt 6,5 millioner oppslag i ressursene årlig. For få år siden ble de nasjonale avtalene til medisinske tidsskrift fjernet.

Resultatet er at langt fra alt helsepersonell og pasienter kan lese ny medisinsk forskning. Helsetjenesten trenger mer tilgang for å holde seg faglig oppdatert – ikke mindre. Pasientene bør også ha tilgang til kunnskapsgrunnlaget for behandlinger.

De største sykehusene og universitetene vil kjøpe inn tilgang til tidsskrifter, databaser og oppsummert forskning, men til en høyere samlet pris. Sykehusene må nå presse uforutsette utgifter inn i budsjettene for 2023.

Statsbudsjettet sier at Helsebiblioteket skal være en hovedplattform for formidling av faglitteratur uavhengig av geografi, profesjon og tjenestenivå. Målet skal være å tilby et mer komplett utvalg av relevant litteratur til alt helsepersonell, ikke minst i primærhelsetjenesten.

Kompetanseløft 2025 og Bo trygt-reformen er store satsinger fra regjeringen der kompetanse og kunnskap er innsatsområder. Hvordan nå målene for satsinger om man fjerner tilgang på viktig kunnskap? Hele helsetjenesten er avhengig av trygge, kvalitetssikrede kilder.

I Norge er ca. 350.000 helsepersonell fordelt på 356 kommuner, 29 helseforetak, private helsetjenester og undervisningssteder. Skal vi sikre like god pasientbehandling over hele Norge må alt helsepersonell få like god tilgang til pålitelig og oppsummert kunnskap.

La ikke året 2023 bli året da vi skal skru kunnskapstilgangen 15 år tilbake.