Alle roper, men ingen hører

Alle roper at nå er det krise i barnehagen. Men hvorfor er det ingen som hører ordentlig etter? Er det fordi det handler om barn – og da tar vi det ikke ordentlig på alvor, da er det ikke så viktig?

Barnehageansatte, foreldre, psykologspesialister, Utdanningsforbundet, forskere – ja til og med politikerne selv – sier at vilkårene i barnehagen må bli bedre.

Men det skjer ingen ting.

I min dokumentarfilm «Store små mennesker», vist på NRK, følger vi hverdagen til toåringene Balder og Haakon i en kommunal barnehage gjennom ett år, der vennskapsrelasjonen mellom guttene blir satt på prøve i overgangen fra småbarnsavdeling til avdelingen for større barn. Filmen handler om de tilsynelatende små, men uhyre viktige stegene barn tar i barnehagen for å bli «store», empatiske mennesker.

Jeg ønsket å lage en film som gjør at vi som samfunn blir mer bevisste på de enormt viktige sosialiseringsprosessene som skjer i barnehagen, og at vi begynner å ta barna mer på alvor. Jeg tror og håper filmen kan være en øyeåpner for mange av oss.

Jeg ønsker med denne filmen å gi barna en stemme, slik at vi voksne skal ta mer bevisste valg til barns beste. Og gjennom å berøre emosjonelt, kan vi også skape debatt.

I den turbulente verden vi lever i mener jeg – både som mor og filmskaper – at det viktigste vi som samfunn gjør er å oppdra gode, empatiske mennesker. Satt litt på spissen er dette det eneste som kan redde verden.

I Norge går omtrent 95 prosent av alle barn i barnehage. De fleste starter når de er rundt ett år gamle, og de er der ofte åtte timer om dagen, fem dager i uka.

Med andre ord har vi overlatt en stor del av oppdrageransvaret til barnehagen. Derfor er det så viktig at vi voksne forstår mer av hva barnehagehverdagen innebærer, og at vi sørger for at barnehagen får nok ressurser til å utføre jobben på en god måte.

Jeg synes vi ofte har en tendens til å ta for lett på ting når det gjelder barn. Vi tar dem ikke helt på alvor. Dagens praksis rundt bemanning i barnehagen er ett uttrykk for dette.

Det virker som at for mange er holdningen at selv om du er ufaglært og ikke får noen annen jobb, kan du sikkert begynne å jobbe i barnehagen.

Hvem som helst kan begynne å jobbe der – for de skal jo bare passe på noen barn. Slik skal det selvsagt ikke være. De ansatte må vite hva de gjør, de har verdens viktigste jobb! De bygger barn.

Derfor må det være tilstrekkelig antall faglærte pedagoger til stede. Hele dagen gjennom en lang barnehagedag.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har i en rapport til Utdanningsdirektoratet uttalt at bemanningsnormen som kom i 2018 langt fra er god nok: Én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år.

Bare knapt halvparten av barnehagene oppfyller minstekravene. I praksis har også de ansatte mange andre oppgaver i den tiden de er på jobb, som tar dem vekk fra barna.

Vanlig åpningstid i barnehagen er 10 timer, bemanningsnormen blir i praksis bare oppfylt noen timer midt på dagen. Og det er fremdeles omtrent 55 % ufaglærte som jobber i barnehagene.

Tall fra Utdanningsforbundet i Trøndelag viser at i år har søkningen til barnehagelærerutdanningen falt med 25,6 prosent sammenliknet med fjoråret. Altså har man mistet hver fjerde søker. Undersøkelsen viser at 65 prosent av barnehagelærerne har vurdert å søke et helt annet yrke det siste året, og at 25 prosent er i en reell søkeprosess til ny jobb.

Hege Bae Nyholt (Rødt), leder for utdannings- og forskningskomiteen, tror manglende motivasjon til å søke seg til lærer- og barnehagelærerutdanningene har sammenheng med hvor vanskelig arbeidshverdagen er i skoler og barnehager.

Politikere fra SV kom i våres med representantforslag om tiltak for økt bemanning i skoler og barnehager. Forslaget ble nedstemt.

Samtidig har politikerne lovet å utvikle en ny og mer ambisiøs strategi. Jeg lurer på: Når skal dette skje i praksis? Det skremmer meg at veldig lite skjer. Det skremmer meg at vi ikke tar barna på alvor.

