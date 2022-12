Har Stortinget kjøpt katta i sekken?

Å kjøpe katta i sekken er et ordtak fra seinmiddelalderen og beskriver en svindelmetode ved salg av en «spedgris» i sekk. «Selgeren ville påstå at den sprellende sekken ikke måtte åpnes av fare for at grisen skulle stikke av. Når man åpnet sekken, var det en katt der i stedet for en gris» (Wikipedia).

Innholdet i sekken med økonomisk «inntjening» ved å bygge nye OUS og legge ned Ullevål sykehus er så knuslete at til og med Julenissen ville skamme seg! Riktig nok har utbyggerne håp om store helårlige «gevinster» på nesten 1,39 milliarder kroner per år. Gevinsten baseres for det meste på å fjerne 1.250 totale årsverk ved de 16 klinikkene.

Verst ut kommer akuttklinikken som skal kutte 222 stillinger, derav 110 intensivsykepleiere, og psykiatri som kuttes med 198 stillinger, derav 76 ved psykiatrisk heldøgnbehandling!

Bjørg Marit Andersen er professor dr. med. og tidligere smittevernoverlege ved OUS-Ullevål. (Privat)

Andre som kommer dårlig ut er medisinsk klinikk som mister 92 årsverk, derav 20 ved geriatrisk avdeling, hjerte-lunge-kar-klinikken som mister 74 stillinger, kirurgi og transplantasjon som mister 72 stillinger, derav 33 stillinger ved gastrokirurgisk avdeling, barne- og ungdomsklinikken som mister til sammen 39 stillinger, derav 21 ved barnemedisin og 18 ved nyfødtmedisin. Kvinneklinikken blir også sterkt redusert.

(Tabell: Bjørg Marit Andersen)

Dette er sentrale sykehusaktiviteter som befolkningen har stort behov for – ikke minst etter pandemikrisen. Med en betydelig befolkningsvekst, særlig blant eldre, går det ikke an å «leke sykehus» via nye, uprøvde konsepter som «hjemmesykehus», «OUS Hjemme», «helselogistikk», eller opplæring av pasienter og pårørende i «selvbehandling», slik rapporten beskriver.

Sykehuskapasiteten blir for liten ved nye Rikshospitalet og Aker: Færre får sengeplass og det blir færre helsepersonell.

Ved å skrote Ullevål sykehus har utbyggeren fått en gedigen tomtemangel som gjør at sykehuskapasiteten blir for liten ved nye Rikshospitalet og Aker: Færre får sengeplass og det blir færre helsepersonell.

De fleste avdelinger – som akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, kvinneklinikk, psykiatri og radiologi – påpeker i rapporten alvorlig risiko ved for lite areal. Det vil si praktisk plass til å arbeide med pasienter på og spredte lokasjoner!

Det hindrer effektiv innsparing.

De uklare byggeplanene og sviktende grunnlag for å vurdere økonomiske konsekvenser og stillingskutt kommer klart fram i den 1.385 sider lange rapporten. Kapasitet i dag og etter utbygging er ikke redegjort for.

Rapporten viser stadig til dagens situasjon («nullalternativ»), men legger ikke fram et eneste tall for antall sykehussenger, dagbehandlings- og poliklinikkplasser i de forskjellige avdelinger innen somatikk og psykiatri, samt antall ansatte i de forskjellige spesialiteter i dag. Og hvor mange dette blir i 2030 vet nok ingen!

Prosjekteieren ser helt bort fra det vesentlige: At pasienter og personell, samt utstyr, skal ha konkrete arealer å bevege seg på. Det nytter ikke å bygge nye sykehus dersom det viktigste; kapasitetsbehovet, pasientbehandlingen, arbeidsmiljøet og sikkerheten ikke kan gjøres rede for – eller unndras offentligheten.

Dermed har Stortinget bevilget 30 milliarder til et sandslott med luftige analyser som ingen vanlige plan- og bygningsetater ville godkjenne, heller ikke plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo!





